Met optimisme reisde het team van AlphaTauri af naar de Formule 1-race in Las Vegas, maar eigenlijk was vanaf het moment dat de AT04 het asfalt opzocht de snelheid ver te zoeken. Beide auto's waren niet vooruit te branden. Zo kwam Daniel Ricciardo in de kwalificatie niet verder dan een vijftiende stek tijdens en in de race kwam hij één plekje verder in de eindrangschikking terecht. De Australiër kan moeiteloos aangeven waardoor het team het zo moeilijk had. De meervoudig winnaar van een F1-race denkt dat de safety cars niet hielpen. "We wisten dat we het moeilijk gingen hebben met de racestarts en de herstarts, want we misten dit weekend wat met het op temperatuur krijgen van de banden op het gladde, koude asfalt. Ook met nieuwe banden lukte dat niet", vertelt de teleurgestelde coureur na afloop van de race.

Naarmate de stint vorderde had Ricciardo wel het idee dat de banden beter op temperatuur kwamen en dat er een verbetering in snelheid zichtbaar was. "Na een paar ronden lukte dat en konden we weer terug in het veld komen", vertelt de 34-jarige coureur. "Maar we kregen het niet voor elkaar en dan helpen die herstarts niet. Dat is geen excuus, maar het is meer iets waar we tekortschoten. We hadden gewoon heel veel moeite aan het begin van de stints." De Australische rijder benadrukt dat de AlphaTauri richting het einde van de stint sneller werd, maar dat ook toen de auto niet goed genoeg was voor een top-tien klassering en dat punten scoren een kansloze onderneming was. "Dat is jammer."

Ricciardo geeft ook een opvallende reden waarom inhalen verder niet makkelijk was. "Ik weet dat ik dit jaar niet veel races heb gereden, maar ik weet zeker dat het volgen van de andere auto's moeilijker is geworden", meent de achtvoudig F1-racewinnaar. "Ik weet niet of dat een feit is, maar het voelt wel zo. Als we dichterbij komen, dan gaan de banden sneller slijten. Dat maakt het moeilijker voor ons."

Ook al staat AlphaTauri met lege handen na de race in Las Vegas, is de schade in het constructeurskampioenschap beperkt gebleven. De formatie uit Faenza heeft P7 in die strijd nog in zicht, mede doordat Williams de sterke startposities in de gokstad niet om kon zetten in punten. "Dat geeft ons een beetje hoop voor volgende week", aldus de goedlachse coureur. "Volgende week gaat een heel ander verhaal worden. Daar gaan we ons op focussen, maar we gaan eerst goed deze race debriefen."