Sinds dit seizoen is Dan Fallows technisch directeur bij het team van Aston Martin. Tot de zomer van vorig jaar was hij werkzaam als hoofd aerodynamica bij Red Bull Racing. Zijn nieuwe werkgever is ambitieus en wil binnen vijf jaar meedoen om de wereldtitel. Momenteel gaat het niet allemaal even soepel bij Aston Martin. Voor het tweede jaar op rij valt de wagen wat tegen en zijn puntenfinishes zeldzaam.

Volgend jaar komt Fernando Alonso over van Alpine om Sebastian Vettel te vervangen. Volgens Fallows heeft de Spanjaard een speciale manier van racen. “Ik ken Fernando niet zo heel goed, dus mijn kennis over zijn rijstijl is gebaseerd op wat anderen zeggen. Hij heeft een reputatie van heel erg rijden op zijn gevoel. Hij vindt het leuk om de limieten van zijn auto te voelen. Als dat zo is, moeten we zorgen dat de auto voorspelbaar en stabiel is. Allemaal dingen die we sowieso wilden bereiken, maar helemaal nu we versterkt worden door iemand als Fernando.”

Gemak op absolute limiet

Fallows ziet een overeenkomst tussen Alonso en Max Verstappen. “Verstappen is ook zo’n type coureur. Hij houdt ervan om de auto altijd op, of net over de limiet te rijden. Dan moet je dus zorgen dat de auto zich goed gedraagt op de absolute limiet. Ik heb begrepen dat Fernando daar heel erg op lijkt.”

Het gemak waarop Verstappen en Alonso de wagens besturen, is iets wat Fallows blijft verbazen. “Er zijn coureurs, zoals Fernando en Max, die met deze supersnelle wagens met veel downforce rijden alsof het karts zijn. Ik vind het absoluut uitzonderlijk dat ze zo’n geavanceerde en snelle wagen op dezelfde manier kunnen besturen als een kart, maar zij kunnen dat. Als dat is hoe ze rijden, dan is het aan ons om ze een auto te geven die ze kunnen besturen als een kart.”