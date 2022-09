Fallows leerde veel van Newey: "Hij is niet arrogant"

Vorig jaar stapte Dan Fallows over van Red Bull Racing, waar hij hoofd aerodynamica was, naar Aston Martin Racing. Hier vervult hij de rol van technisch directeur. Het huidige seizoen loopt niet zoals ze bij het team van tevoren hadden gedacht, maar teameigenaar Lawrence Stroll gaf eerder al aan binnen vijf jaar voor de titel te willen kunnen vechten. Er is dus nog tijd.

Fallows zegt veel geleerd te hebben van zijn tijd bij Red Bull Racing. Vooral technisch directeur Adrian Newey was een grote leermeester. “Ik heb heel veel geleerd van Adrian [Newey]. We weten allemaal hoe getalenteerd hij is als ontwerper, maar wat mensen die niet met hem gewerkt hebben niet weten, is hoe bescheiden hij is vanuit technisch perspectief. Hij is niet arrogant”, vertelt Fallows. “Hij heeft er geen problemen mee om een idee te laten varen als er bewijs komt dat een andere aanpak beter is. Natuurlijk geloof je in je ideeën en ga je ervan uit dat je gelijk hebt. Maar als iets of iemand met bewijs komt dat een ander idee beter zou werken, moet je nooit bang zijn om het helemaal anders te doen. Dat is het belangrijkste dat ik geleerd heb van Adrian.”

In juni vorig jaar verliet Fallows Red Bull en daarna was hij negen maanden niet betrokken bij de Formule 1. De Brit heeft niet stilgezeten, maar uitgebreid gefilosofeerd over hoe zijn nieuwe project aan te pakken. “Ik heb de tijd gebruikt om te reflecteren op de acht jaar waarin ik het hoofd was van de aerodynamische tak van Red Bull. Ik keek naar de fouten die ik heb gemaakt, de dingen die ik goed deed en de dingen die ik geprobeerd heb die wel of juist niet werkten. Ik heb bepaald hoe ik wil zijn als technische leider, met hoe ik mezelf wil presenteren, hoe ik wil dat mensen mij zien, welke mensen ik om me heen wil en hoe ik wil dat de technische teams werken. Toen ik bij Aston Martin aankwam, had ik een duidelijk idee over hoe ik wilde dat dingen zouden gaan en hoe de mensen in het team met elkaar moeten communiceren.”