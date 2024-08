Hill ziet Newey doorgaan in F1: "Maar wel op eigen tempo"

Over de toekomst van topontwerper Adrian Newey is sinds de aankondiging van zijn afscheid bij Red Bull Racing veel te doen geweest. De 65-jarige Brit is gelinkt aan meerdere teams, waaronder Ferrari en Williams. Maar volgens de laatste geruchten zou Newey zijn F1-carrière vervolgen bij Aston Martin. Het team van Lawrence Stroll heeft flink geïnvesteerd in een nieuwe campus in Silverstone, in de hoop binnenkort een gooi te kunnen doen naar het kampioenschap. Oud-F1-coureur Damon Hill ziet in potentie wel een aantrekkelijk team voor een ontwerper als Newey.

"Ik denk dat ze tussen wal en schip vallen", zegt Hill in de F1 Nation-podcast. "Ze verhuizen naar een grotere fabriek, maar gebruiken nog steeds de windtunnel van een ander", doelt hij op de Mercedes-windtunnel. "Dus ze staan nog niet helemaal waar ze zouden willen staan. Ik denk dat ze misschien in een positie zitten waarin ze zeggen: 'Nou, dit is het beste wat we kunnen doen met wat we nu hebben. Maar we kunnen volgend jaar echt iets geweldigs doen.' Als je denkt aan een plek waar bepaalde mensen die auto's ontwerpen naartoe zouden kunnen gaan, dan is dat er misschien wel een die op de lijst staat."

Hill heeft nog altijd een goede band met Newey, die de Williams FW18 had ontworpen waarmee hij in 1996 zijn F1-titel veroverde. Zelf zou hij naar eigen zeggen niet over alle informatie beschikken, maar volgens een bron zou er 'op dat front iets in de pijplijn zitten'. Hill verwacht echter niet dat als Newey naar Aston Martin gaat, dat hij daar fulltime op de voorgrond actief zal zijn. "Ik denk dat hij door wil gaan in de Formule 1, maar dan wel op zijn eigen tempo", stelt de 63-jarige Brit. "Ik denk niet dat hij dat nog onder druk wil doen. Hij moet al zijn ervaring mee kunnen inbrengen, er moet naar hem geluisterd worden en hij moet in staat zijn om te doen wat hij zo goed kan."

Onvervuld potentieel

Mocht Newey inderdaad besluiten over te stappen naar het Britse team, dan levert dat ook op persoonlijk vlak de nodige uitdagingen op volgens Hill. "Wanneer je op een nieuwe plek terechtkomt, moet je iedereen leren kennen. Je moet weten hoe iedereen werkt. Dat is een enorme opgave", meent Hill. "En wie weet kan hij nog wel tien jaar doorgaan, dat weet ik niet. Maar zoals hij zelf heeft gezegd, is hij een beetje vermoeid. Het is stressvol, want hij is competitief. Hij zal zichzelf dus onder druk zetten, maar dat kun je ook niet eeuwig blijven doen."

Van alle teams waarmee Newey in verband is gebracht, zou Aston Martin volgens Hill een van de beste keuzes kunnen zijn. "Ik denk dat de link naar Ferrari bekoeld is geraakt en McLaren heeft zijn zaken heel goed voor elkaar. Het zou dan misschien fout zijn om iemand als Adrian daar te zien. Aston heeft juist nog wat ruimte, ze hebben de middelen en ze hebben onvervuld potentieel, waar Adrian echt nuttig voor zou kunnen zijn", besluit Hill.