Mercedes hobbelt al twee Formule 1-seizoenen achter de feiten aan, wat in 2022 zelf letterlijk zo was door de hoeveelheid porpoising op de W13. Hoewel het stuiterprobleem onder controle is, is ook de W14 geen wereldwonder. De kans wordt steeds groter dat het het Duitse merk 2023 zonder een enkele zege afsluit. Begin dit jaar nam Mercedes afscheid van het zero-pod concept en hoewel het gat naar de voorhoede kleiner is geworden - al was dat in Brazilië niet te zien - kan de formatie nog geen potten breken. Lewis Hamilton liet na de race in São Paulo weten blij te zijn dat hij nog maar twee Grands Prix te gaan heeft met de W14.

Damon Hill denkt, net als voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul, dat Mercedes in de dominante periode van 2014 tot en met 2021 met name profiteerde van een razendsnelle power unit, al moest het in 2021 de rijderstitel al aan Max Verstappen laten. "Wat mij zorgen baart is dat de dominantie van Mercedes lange tijd te danken was aan de krachtbron. Ze hadden heel lang de beste krachtbron", zegt de wereldkampioen van 1996 tegen Sky Sports. "De aerodynamica was in die tijd altijd net iets anders dan die van Red Bull. Mercedes hield tot aan het einde van het vorige F1-reglement vast aan een relatief vlakke achterkant, terwijl de rake van de Red Bull altijd enorm was."

De hoge rake, die ervoor zorgt dat er veel downforce gegenereerd wordt op de vloer aan de achterzijde, bracht het Oostenrijkse Formule 1-team van 2010 tot en met 2013 veel succes met vier wereldtitels. Vanaf 2014 stapte F1 over op hybride-motoren en sloeg Renault daar de plank mis, waardoor Red Bull flink naar achteren viel. Desondanks bleef Red Bull-designer Adrian Newey vasthouden aan de hoge rake. De concurrentie zag dat als de beste oplossing en besloot voor een soortgelijk concept te gaan, behalve één team. "Zij gingen iedereen voor, waarna de rest Red Bull volgde met een hoge rake", vervolgt Hill. "De rake was heel erg hoog. Mercedes hield hardnekkig vast aan het andere. Het leek alsof ze met een heel ander aeroconcept werkten tijdens de vorige reglementen en toen kwamen de nieuwe reglementen. Wat ik wil zeggen is, mist de aerodynamica-afdeling van Mercedes de truc? Daarnaast zijn ze ook een hoop goede aerodynamica-specialisten kwijtgeraakt."

Eind oktober maakte Mercedes wereldkundig dat Mike Elliot zijn taken als chief technical officer per direct neerlegt. In 2021 trok Aston Martin Eric Blandin aan. Hij was tot dat moment hoofd aerodynamica in Brackley.