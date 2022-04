Hill: Verstappen favoriet ondanks sterke seizoensstart Ferrari

Ferrari is uitstekend aan het eerste jaar onder het nieuwe technische reglement begonnen. Charles Leclerc won de seizoensouverture in Bahrein, terwijl Carlos Sainz Jr. na een late uitvalbeurt van Max Verstappen tweede werd. In Saudi-Arabië ging Leclerc opnieuw lange tijd aan kop, maar moest de Monegask de overwinning na een spannend duel uiteindelijk aan Verstappen laten. Sainz kwam in Jeddah als derde aan de finish, zodat er opnieuw twee Ferrari-rijders op het podium stonden.

“Ze beleven tot dusver een geweldig seizoen”, constateert Damon Hill. “Ze hebben iedereen nogal verrast met hun prestaties. Ze kwamen met een auto die er anders uitzag dan alle anderen en sommige dachten: ‘Oh nee, wat hebben ze bij Ferrari nu weer gedaan?’ Ze zijn een compleet andere weg ingeslagen en hadden de plank daarmee flink mis kunnen slaan. Maar het blijkt een briljante zet van ze te zijn geweest, want ze lijken de beste auto van het veld te hebben.”

Volgens de wereldkampioen van 1996 heeft Red Bull het gat in Saudi-Arabië echter al gedicht. “Die hebben de aansluiting al een beetje gevonden”, aldus de Sky Sports F1-analist. “Ze hadden tijdens de eerste race een probleem met het brandstofsysteem, waardoor ze niet alle benzine uit de tank kregen gepompt en beide wagens op de baan tot stilstand kwamen. Voor Jeddah hebben ze dat echter weten op te lossen, en Max sloeg terug met een overwinning. Door zijn uitvalpunt in Bahrein staat hij nog een paar punten achter. Het gaat spannend worden.”

Als het duel om de titel uiteindelijk tussen Verstappen en Leclerc blijkt te gaan, is de Nederlander favoriet, aldus Hill, die Lewis Hamilton overigens ook nog niet uitvlakt voor de eindzege. “Ik denk dat Max nog meer zelfvertrouwen heeft gekregen - niet dat hij ooit zelfvertrouwen tekort kwam - doordat hij een kampioenschap heeft gewonnen. Hij gaat het gevecht in wetende dat hij al een wereldtitel op zijn naam heeft staan. Alles wat daarbij komt, is in zijn ogen mooi meegenomen.”

Verstappen staat momenteel achter Leclerc en Sainz derde in de WK-stand. Het verschil met de Monegask bedraagt twintig punten. ”Charles zal waarschijnlijk Verstappens voornaamste tegenstander zijn als het gaat om de titel, maar we zitten nog vroeg in het seizoen”, weet Hill. ”Er zal gedurende het jaar nog heel veel aan ontwikkeling gedaan worden en voor degenen die vorig jaar de meeste punten hebben gescoord, zal het moeilijker worden om grote vorderingen te maken met de auto, doordat er tegenwoordig een budgetplafond is en er testbeperkingen van kracht zijn, waar de teams die vorig jaar het best presteerden het meest last van hebben, terwijl de teams in de achterhoede juist meer terrein goed kunnen maken. De situatie die we nu hebben, kan richting het einde van het seizoen dus anders zijn. Maar ik denk dat Max degene is die we in de gaten zullen moeten houden. Charles zal er een zware kluif aan krijgen om hem achter zich te houden.”