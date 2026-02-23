De 65-jarige Damon Hill maakt deel uit van een driekoppig ambassadeursteam, samen met voormalig teamgenoot en wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve en drievoudig W Series-kampioene Jamie Chadwick. Hill werd in 1996 wereldkampioen met Williams en keert dus terug op het oude nest.

"Williams is voor mij echt een bijzondere plek en waar enkele van de bepalende momenten uit mijn carrière plaatsvonden", zegt Hill, die de afgelopen jaren F1-analist was bij Sky Sports, voordat hij eind 2025 vertrok.

"Ik voel me ongelooflijk gelukkig dat ik deel heb mogen uitmaken van deze sport en heb kunnen bereiken wat ik heb bereikt. Terugkeren als ambassadeur is een groot voorrecht. Het is een kans om de geschiedenis van het team te vieren en bij te dragen aan het ondersteunen van zijn nalatenschap en toekomst."

Vervanger van Button

Hill vervangt Jenson Button, die eerder in februari aankondigde Williams te hebben verlaten om op meerjarige basis ambassadeur te worden bij Aston Martin. De Brit, die in 2000 zijn F1-debuut maakte bij Williams, vervulde zijn functie bij het in Grove gevestigde team vier seizoenen lang, maar ondersteunt nu de media-, partner- en commerciële activiteiten van Aston Martin.

Jenson Button kondigde onlangs zijn overstap naar Aston Martin aan als teamambassadeur. Foto door: Aston Martin

"Het is een eer om Damon terug te verwelkomen bij Williams", zegt Williams-teambaas James Vowles. "Weinig personen vertegenwoordigen dit team zoals hij dat doet. Damon speelde een bepalende rol in een van de succesvolste periodes uit onze geschiedenis, werd wereldkampioen met Williams en liet een nalatenschap achter die het team vandaag de dag nog steeds inspireert."

"We zijn ook verheugd dat Jamie Chadwick en Jacques Villeneuve ons blijven vertegenwoordigen als ambassadeurs. Samen vormen zij een indrukwekkende line-up die alles weerspiegelt waar Williams voor staat: onze geschiedenis, onze inzet om deuren te openen en talent te ontwikkelen, en onze ambitie om opnieuw op het allerhoogste niveau te strijden. Dat figuren als zij Williams vertegenwoordigen terwijl we vooruitgaan, maakt ons enorm trots."

Hoewel dit Hills eerste seizoen in deze rol zal zijn, trad Villeneuve – de laatste coureur die Williams aan een wereldtitel hielp – in 2025 toe als ambassadeur. Chadwick begon in 2024 en zal daarnaast ook de nieuwste F1 Academy-aanwinst van het team, Jade Jacquet, adviseren.