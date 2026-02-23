Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Formule 1
Formule 1
Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

Formule 1
Formule 1
Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Formule 1
Formule 1
F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur

Formule 1
Formule 1
Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport

Formule 1
Formule 1
Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport

Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Formule 1
Formule 1
Voormalig Ferrari-engineer Smedley: "Verstappen is de ultieme vechter"

Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Formule 1
Formule 1
Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio
Formule 1

Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur

Damon Hill keert terug naar Williams als officiële ambassadeur voor het Formule 1-seizoen van 2026, slechts enkele weken nadat Jenson Button die rol verliet voor Aston Martin.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Damon Hill, Sky F1

Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

De 65-jarige Damon Hill maakt deel uit van een driekoppig ambassadeursteam, samen met voormalig teamgenoot en wereldkampioen van 1997 Jacques Villeneuve en drievoudig W Series-kampioene Jamie Chadwick. Hill werd in 1996 wereldkampioen met Williams en keert dus terug op het oude nest.

"Williams is voor mij echt een bijzondere plek en waar enkele van de bepalende momenten uit mijn carrière plaatsvonden", zegt Hill, die de afgelopen jaren F1-analist was bij Sky Sports, voordat hij eind 2025 vertrok.

"Ik voel me ongelooflijk gelukkig dat ik deel heb mogen uitmaken van deze sport en heb kunnen bereiken wat ik heb bereikt. Terugkeren als ambassadeur is een groot voorrecht. Het is een kans om de geschiedenis van het team te vieren en bij te dragen aan het ondersteunen van zijn nalatenschap en toekomst."

Vervanger van Button

Hill vervangt Jenson Button, die eerder in februari aankondigde Williams te hebben verlaten om op meerjarige basis ambassadeur te worden bij Aston Martin. De Brit, die in 2000 zijn F1-debuut maakte bij Williams, vervulde zijn functie bij het in Grove gevestigde team vier seizoenen lang, maar ondersteunt nu de media-, partner- en commerciële activiteiten van Aston Martin.

Jenson Button kondigde onlangs zijn overstap naar Aston Martin aan als teamambassadeur.

Jenson Button kondigde onlangs zijn overstap naar Aston Martin aan als teamambassadeur.

Foto door: Aston Martin

"Het is een eer om Damon terug te verwelkomen bij Williams", zegt Williams-teambaas James Vowles. "Weinig personen vertegenwoordigen dit team zoals hij dat doet. Damon speelde een bepalende rol in een van de succesvolste periodes uit onze geschiedenis, werd wereldkampioen met Williams en liet een nalatenschap achter die het team vandaag de dag nog steeds inspireert."

Lees meer:

"We zijn ook verheugd dat Jamie Chadwick en Jacques Villeneuve ons blijven vertegenwoordigen als ambassadeurs. Samen vormen zij een indrukwekkende line-up die alles weerspiegelt waar Williams voor staat: onze geschiedenis, onze inzet om deuren te openen en talent te ontwikkelen, en onze ambitie om opnieuw op het allerhoogste niveau te strijden. Dat figuren als zij Williams vertegenwoordigen terwijl we vooruitgaan, maakt ons enorm trots."

Hoewel dit Hills eerste seizoen in deze rol zal zijn, trad Villeneuve – de laatste coureur die Williams aan een wereldtitel hielp – in 2025 toe als ambassadeur. Chadwick begon in 2024 en zal daarnaast ook de nieuwste F1 Academy-aanwinst van het team, Jade Jacquet, adviseren.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Formule 1
F1 Formule 1
Hamilton strijdlustig voor F1-seizoen 2026: "Ik ga nergens heen"

Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

Formule 1
F1 Formule 1
Waarom Max Verstappen niet aan rallysport wil beginnen

F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Formule 1
F1 Formule 1
F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur

Formule 1
F1 Formule 1
Damon Hill weer verbonden aan Williams F1-team als ambassadeur
Vorig artikel Doe GRATIS mee aan Scorito GP en maak kans op een rondleiding bij MP Motorsport
Volgend artikel F1-talentenprogramma’s: Welke coureur wordt gesteund door welk team?

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Formule 1
Formule 1
Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Formulewagens: overig
Formulewagens: overig
Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen derde, Aston Martin al klaar na zes ronden
Meer van
Williams

Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Elk team geanalyseerd: Hoe verliep de dubbele F1-wintertest in Bahrein?

Sainz: Williams loopt achterstand in, maar FW48 heeft "beperkingen"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Sainz: Williams loopt achterstand in, maar FW48 heeft "beperkingen"

Prime

Geniet van een advertentievrije website

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Stijn Keuris
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Adam Cooper
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Jonathan Noble
Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1
Bekijk meer