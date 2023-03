Het seizoen belooft een feestje te worden voor Red Bull. Max Verstappen schreef de eerste Grand Prix van 2023 dominant op zijn naam terwijl teamgenoot Sergio Perez er in Saudi-Arabië met de zege vandoor ging. Voorlopig kan de concurrentie niet tippen aan de snelle RB19, waardoor het op een teamgenotenstrijd lijkt uit te lopen.

Dat weten de coureurs maar al te goed, wat in Jeddah al tot zichtbare zorgen leidde. Zo klonk Perez in de slotfase van de race wantrouwend op de boordradio nadat hij berichten kreeg over het rijden van een bepaald tempo. "Doet Max hetzelfde?", vroeg de Mexicaan aan zijn team. Uiteindelijk ging Verstappen in de laatste ronde van de race alsnog met de snelste raceronde en het bijbehorende bonuspunt aan de haal. Tot grote verbazing van Perez in de cooldown room.

Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, verwacht dat Perez deze strijd niet zomaar zal opgeven, al benadrukt hij wel dat Verstappen een troef achter de hand heeft. "Het probleem is dat Max een beetje een natuurkracht is en binnen het team draait het erom hoeveel druk hij kan uitoefenen om ervoor te zorgen dat zijn titelaspiraties niet door Checo belemmerd worden", zegt Hill in gesprek met Motorsport.com. "Vanuit de sportieve kant vind ik dat ze Checo elke kans moeten geven om te vechten met een gelijk speelveld binnen het team."

"Ik weet dat de druk van de Verstappens, ook van zijn vader, op Red Bull intens zal zijn", voegt Hill toe. "Hij zal dan de kaart trekken en zeggen: 'Ik ben jullie toekomst. Deze hele kans is om mij heen gebouwd.' Daar zal hij gebruik van maken. Checo weet wat hem te wachten staat, maar hij gaat zich niet zomaar gewonnen geven. Het zou wel eens behoorlijk interessant kunnen worden."

Volgens Hill is Perez, in tegenstelling tot eerdere teamgenoten van Verstappen, een coureur die niet zomaar alles zal accepteren. "Checo heeft een zeer interessante manager, namelijk Julian Jakobi", legt Hill uit. "Julian werkte voor Alain Prost en Ayrton Senna, hij zit hier dus al heel lang, kent deze sport en weet wat zich binnen de Formule 1-teams afspeelt. Checo is een zelfverzekerde jongen. Toen hij [naar Red Bull] ging, was hij een van de weinige mensen die sterk genoeg kon zijn om zich niet door het team tot onderwerping te laten intimideren. We hebben daar jonge coureurs gezien die daar geen vrienden hadden, geïntimideerd konden worden en weg moesten gaan, zoals Pierre Gasly en Alexander Albon. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Daniel Ricciardo en Mark Webber dat ervaren hebben. Red Bull is een harde omgeving. Ze slaan geen arm om je heen en zeggen: 'We zorgen voor je, maak je geen zorgen.' Checo heeft mensen in zijn hoek en we zullen zien hoe het afloopt."

Eén ding is volgens Hill zeker: "Wat er ook gebeurt, de Verstappens laten het er niet bij zitten. Je zag na Saudi-Arabië dat Max... Ik zou zeggen dat mokken niet een te sterk woord is. Hij leek erg ongelukkig met de manier waarop het liep. Ze houden er niet van om tweede te worden."

Hamilton verbaasd

Na de Grand Prix van Saudi-Arabië sprak Lewis Hamilton zijn verbazing uit over de snelheid van de RB19. Hij stelde zelfs dat hij nog nooit eerder zo'n snelle auto had gezien als de RB19, ook niet toen Mercedes domineerde. Hill vermoedt dat zijn landgenoot met die uitspraak niet bedoelt dat het de snelste auto ooit is, maar dat er een 'enorm snelheidsverschil is als de DRS open is'. "Ze hebben een veel betere acceleratie. Dat gaat wel ieders aandacht trekken."

"Vorig jaar merkte ik al op dat zij een zeer interessante, lage achtervleugel hebben. Als je ernaar kijkt als deze de DRS activeert, dan heeft deze een zeer laag profiel. Daar hebben ze hard aan gewerkt. Dat geeft ze een groter voordeel dan de rest wanneer ze de DRS gebruiken. Ik denk dat de rest ernaar zal kijken en denkt: 'We hebben misschien wat over het hoofd gezien.' Ze zullen gewoon langs iedereen vliegen. Zodra de DRS open is, dan kan niemand ze nog stoppen."

Video: Robert Doornbos gaat in op de situatie tussen Verstappen en Perez