In de voorlaatste ronde van de Formule 1 Grand Prix van Australië crashte George Russell, terwijl hij op jacht was naar Fernando Alonso. Na afloop van de race oordeelden de stewards dat laatstgenoemde schuldig was aan de crash vanwege het eerder van het gas gaan voor bocht zes. Alonso kreeg twintig seconden straf, waarmee hij van plek zes naar plek acht zakte. In de F1 Nation-podcast laat Damon Hill weten deze beslissing niet te begrijpen. "Ik denk dat dit gewoon onderdeel van de sport is. Je moet altijd op je hoede zijn voor wat de anderen doen. Ik heb het idee dat ze [de FIA] willen tegenhouden dat ze wat onverwachts kunnen doen. Dat is niet echt racen", klaagt de voormalig Formule 1-kampioen.

"We betreden nu een moeilijk gebied. Wat is racen en wat zijn gevaarlijke trucjes? De FIA moet voorkomen dat mensen potentieel gevaarlijke dingen doen, maar wat is gevaarlijk? Auto racen is gevaarlijk", vervolgt Hill. "Je moet voorzichtig zijn als je inhaalt. Als je dat doet, dan moet je erop voorbereid zijn dat er dingen gebeuren die bij het spel racen horen. Ik denk dat dit gewoon deel moet uitmaken van de sport."

Als Hill heel eerlijk is, dan vindt hij dat de crash ook toe te schrijven is aan Russell. "George werd verrast. Zoals ik het zag leek het erop dat hij verrast was dat hij zo snel in de buurt van Fernando kwam. Of hij was er zo dichtbij, was hij zo hard aan het pushen, dat hij te dicht achter de auto zat. Hij kreeg daardoor onderstuur", vermoedt Hill.

Fernando Alonso liet na het horen van de straf ook al weten dat hij het niet eens was met de beslissing van de stewards. "Dat is wat elke coureur zou doen en ik had niet het gevoel dat het gevaarlijk was. Het is teleurstellend om een straf te krijgen van de stewards voor iets wat een geval van hard, maar eerlijk racen was", noemde de rijder.

Video: De onboard-beelden van de crash van George Russell