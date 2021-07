Hill sluit opzet uit: Hamilton nooit betrapt op onsportieve actie

Het hele seizoen voeren Max Verstappen en Lewis Hamilton al een felle strijd om de F1-wereldtitel. Daarbij worden agressieve inhaalacties niet geschuwd. Zo greep Verstappen bij de start van de races in Imola en Barcelona met stevige inhaalacties de leiding, terwijl Hamilton daar ruimte moest maken en eieren voor zijn geld moest kiezen. Op Silverstone ging het voor het eerst echt fout tijdens een rechtstreeks duel tussen de kemphanen. Hamilton zag eerdere aanvallen in de eerste ronde al stranden, waarna de inhaalpoging in Copse uitliep op tranen. Verstappens race eindigde in de bandenstapels, Hamilton zou ondanks een tijdstraf uiteindelijk als winnaar uit de bus komen.

In de strijd om de wereldtitel kwam het Hamilton natuurlijk goed uit dat Verstappen op Silverstone een nulscore noteerde. De regerend wereldkampioen kon hierdoor het gat met zijn rivaal verkleinen naar acht punten. Toch sluit Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, uit dat Hamilton Verstappen met opzet uit de race heeft gereden. “Het spel begeeft zich op een heel dun lijntje: je moet niet te veel willen, maar tegelijkertijd moet je agressief genoeg zijn. Hij lijkt in staat te zijn om dit perfect te beoordelen. Ik heb hem nooit op een onsportieve actie kunnen betrappen in een race”, vertelde Hill in de podcast F1 Nation.

Eerder in het seizoen week Hamilton nog wel eens uit als het in de strijd met Verstappen dreigde uit te lopen op een botsing. Bij zijn thuisrace liet hij zijn Mercedes echter staan en dat was in de ogen van Hill ook precies wat hij moest doen. “Dit was waarschijnlijk een actie waarvan je kan zeggen: ‘Lewis, dat was iets te veel van het goede’. Maar dat was het niet. Hij moest wel, hij moest agressief zijn.” Tegelijkertijd is Hill er ook niet helemaal van overtuigd dat Hamilton als enige schuldig is aan het incident. “Natuurlijk was er een mogelijkheid dat ze zouden crashen. Maar als dat zou gebeuren, dan zou het net zo goed de fout van Max als die van Lewis zijn.”