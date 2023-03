George Russell en Lewis Hamilton begonnen als zesde en zevende aan de Grand Prix van Bahrein. Laatstgenoemde had een goede start en kwam voor zijn dertien jaar jongere teamgenoot te liggen, waarna hij bij de vierde bocht ook Fernando Alonso wist te verschalken. Doordat de Spanjaard vervolgens een tik van achter kreeg van Aston Martin-collega Lance Stroll, wist ook Russell op dat punt langs de tweevoudig wereldkampioen te glippen. In het restant van de race hadden Hamilton en Russell echter niet het tempo om de coureurs voor hen bij te benen en bleek ook Aston Martin de zaakjes beter voor elkaar te hebben. Hamilton werd uiteindelijk weer ingehaald door Alonso en werd vijfde, terwijl Russell slechts als zevende eindigde doordat Aston Martin succesvol de undercut toepaste met Stroll bij de tweede serie pitstops.

“Toto omschreef deze race als zijn slechtste dag in de autosport. Ze zijn vernederd, ze zijn verslagen door een klantenauto”, trekt Damon Hill behoorlijk fel van leer bij Sky Sports F1. “Vorig jaar kwamen ze met een auto die er heel anders uit zag dan die van de concurrentie. Dan moet je je afvragen: oké, waarom is dat? Waarom zijn alle anderen een andere kant opgegaan? Gedurende het seizoen zijn ze door blijven ploeteren aan een auto die maar op en neer bleef stuiteren. Ze hadden enorm veel moeite om het probleem op te lossen en kregen het zelfs voor elkaar dat de regels om veiligheidsredenen iets gewijzigd zijn, waardoor de auto’s anderhalve centimeter omhoog zijn gegaan. Maar ook dat heeft ze niet geholpen, zo lijkt het.”

“Misschien is er dus fundamenteel iets mis met hun ontwikkelingsrichting”, aldus de wereldkampioen van 1996. “En als dat het geval is, hebben ze een serieus probleem, want doordat er nu een budgetplafond van kracht is in de Formule 1, kunnen ze niet zomaar even een smak geld tegenaan gooien en een nieuwe auto ontwerpen. Bovendien nemen ze afscheid van alle kennis die ze tot dusver hebben opgedaan, als ze besluiten om de anderen achterna te gaan. En dan hebben ze straks een auto waar ze nog helemaal niets van weten. Ze staan daar dus voor een groot dilemma. Misschien is het zelfs nog beter dat ze doorgaan met wat ze hebben.”

Koude kermis

Met de W14 zoals die nu is, zijn de mogelijkheden in elk geval beperkt voor Hamilton en Russell. Hill: “Je kan als coureur nog zo briljant zijn, je hebt alsnog een auto nodig waarmee je enigszins in de buurt kan komen van de jongens die nu aan de leiding aan in het kampioenschap. Christian Horner sprak na afloop van een fantastische race. Maar het was geen fantastische race, het was een fantastische prestatie van het team. Het was een demonstratie. Er werd helemaal niet geracet aan de voorkant van het veld. Ze hadden nul tegenstand. Ze reden ver voor iedereen uit. Ze finishen een halve minuut voor de rest en ze waren niet eens aan het pushen, zo groot was het gat. Het gat tussen Red Bull en de anderen is groter dan vorig jaar. Iedereen is van een koude kermis thuisgekomen.”

