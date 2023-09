Hill: Red Bull wanhopig op zoek naar wingman voor Verstappen

Red Bull Racing had in Japan aan Max Verstappen genoeg om met nog zes races te gaan de tweede constructeurstitel op rij veilig te stellen. Verstappen domineerde de race en pakte de maximale 26 punten terwijl Sergio Perez al vroeg in de race een goed resultaat vaarwel kon zeggen. In de run naar bocht 1 was er contact met Lewis Hamilton, waardoor hij schade aan de voorvleugel had. Hij kwam toen de pitstraat in, maar haalde voor de streep nog Fernando Alonso in. Dat kwam de Mexicaan op een tijdstraf van vijf seconden te staan.

Na de herstart haalde Perez agressieve acties uit, ook bij Kevin Magnussen. Dat resulteerde in contact en een tweede tijdstraf voor Perez, die opnieuw met schade aan de RB19 zat. Hierop werd besloten om hem naar binnen te halen om uit te vallen, maar die tijdstraf was nog niet ingelost. Om een gridstraf in Qatar te voorkomen kwam Perez enkel nog de baan op om die tijdstraf in te lossen en vervolgens definitief uit te vallen.

Oud-Formule 1-coureur Damon Hill merkte dat Perez al snel gefrustreerd achter het stuur zat. "Er ging iets mis en daardoor kwam hij in bocht 1 in de problemen", zegt Hill in de F1 Nation-podcast. "Toen sloop er een beetje frustratie in en werd het alsmaar erger. Die actie op Magnussen was echt uit wanhoop en misschien was hij geïrriteerd door de positie waarin hij zich bevond." Red Bull had dit seizoen in de strijd bij de constructeurs weinig weerstand, maar volgens Hill kan Perez het zich niet veroorloven om zo te presteren wanneer teams als Mercedes of Ferrari toch meer uitdaging bieden: "Nee, dat kan hij [zich] niet [veroorloven]. Ik denk dat het team wanhopig op zoek is naar iets meer van een wingman voor Max. Zij weten dat Max haast ongenaakbaar is."

Hill haalt de tijd van de dominantie van Michael Schumacher aan en weet dat het voor een coureur lastig is om een rol als tweede coureur te accepteren. "Weet je nog dat Schumacher met Ferrari domineerde en niemand het aankon om de nummer twee van Michael te zijn? Ik weet nog dat Ross Brawn tegen Eddie Irvine zei: 'Luister, je kunt hem niet verslaan. Je moet gewoon je best doen.' Dat is voor een coureur verschrikkelijk om te horen. Maar je gaat iemand tegenkomen die uitzonderlijk is en waarschijnlijk boven je kunnen ligt, tenzij je [Ayrton] Senna, [Lewis] Hamilton, Verstappen en de rest van de groten zoals [Juan Manuel] Fangio of Jim Clark bent. Dat zijn mensen die gewoon zo moeilijk te verslaan zijn. Het enige wat je dan kunt doen is in de buurt komen en goed werk leveren voor het team."