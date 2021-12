Hill: "Red Bull speelde het spelletje ruw, Max wel verdiend kampioen"

Lewis Hamilton zat lange tijd op rozen in de Grand Prix van Abu Dhabi. De zevenvoudig wereldkampioen kon met nog tien ronden te gaan de kampioenschapsbeker bijna aanraken. Hij genoot op het Yas Marina Circuit een voorsprong van maar liefst elf seconden op titelrivaal Max Verstappen, die in tweede positie volgde.

Maar toen botste Nicholas Latifi met zijn Williams tegen de vangrail, wat leidde tot een safety car. Er waren op dat moment nog zes ronden te gaan. Red Bull had niks te verliezen en haalde Verstappen gelijk naar de pits voor nieuwe zachte banden. Mercedes durfde dit niet aan, bang voor het verlies van de koppositie, en hield Hamilton buiten. Tijdens de safety car-fase bleef het er goed uitzien voor Mercedes. Achter Hamilton zaten vijf piloten die hij op een ronde had gezet, met daarachter pas Verstappen. Wedstrijdleider Michael Masi deelde mee dat het vijftal op hun plek moest blijven en niet hun ronde achterstand ongedaan mocht maken.

Maar daar kwam Masi even later op terug, nadat hij had gesproken met Red Bull-teambaas Christian Horner; de vijf achterliggers moesten er toch tussenuit. Dit gaf Verstappen een enorme kans. De Nederlander had verser rubber terwijl Hamilton het moest doen met Pirelli's die er al meer dan veertig ronden op hadden zitten.

Hill heeft zo zijn bedenkingen bij de gang van zaken. "Red Bull heeft het ruw gepeeld", aldus ex-kampioen en analist bij het Engelse Sky Sports. "Ze hebben de wedstrijdleider ervan proberen te overtuigen dat de wagens tegen elkaar mochten gaan racen en dat het een hard kampioenschap moest zijn, en daarin zijn ze geslaagd." Volgens Hill is er sprake van nieuwe regels. "Dit is denk ik ook een nieuwe stijl van wedstrijdleiding. Mercedes worstelde met de beslissingen die zijn genomen."

Verdiende kampioen

Ondanks de tactiek van Red Bull - waar Hills goede vriend en voormalig engineer Andrian Newey al jaren als ontwerper een belangrijke rol speelt - vindt Hill dat Verstappen de verdiende kampioen is. "Helaas kunnen niet twee coureurs de titel winnen", zegt de man die in 1994 met de nodige controverse de F1-titelstrijd verloor van Michael Schumacher. "Max heeft moedig gevochten en ik denk dat de juiste man gewonnen heeft - als er al zoiets bestaat. Ik leef mee met Lewis, hij gaf alles wat hij in zich had, en ook met Mercedes. Maar ze moeten het opnemen tegen een formidabel team en een formidabele rijder."