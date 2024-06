Zondag schreef Max Verstappen de Grand Prix van Canada op zijn naam door in wisselende weersomstandigheden af te rekenen met Lando Norris en George Russell. Het was de zesde seizoenszege voor de drievoudig wereldkampioen en tevens de zesde zege van Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie voert ook dit jaar weer beide kampioenschappen aan met de sterke RB20, maar die bolide is niet zo dominant als voorgangers RB18 en RB19. Dat blijkt ook uit de recente resultaten van Sergio Pérez, die in de laatste twee kwalificaties telkens strandde in Q1 en in Emilia-Romagna voor het laatst punten scoorde met een achtste plaats.

De RB20 is volgens Damon Hill dan ook niet de hoofdreden dat Red Bull dit jaar zes van de eerste negen Grands Prix heeft gewonnen. "Je moet zeggen dat Red Bull dit jaar enkele races heeft gewonnen door de uitmuntendheid van Max en zijn vermogen om rustig te blijven onder druk", oordeelt de wereldkampioen van 1996 in de Sky Sports F1 Podcast. Hill zag ook dat Verstappen uitstekend in staat was om zijn kansen af te wachten tijdens de Canadese GP in Montreal. "Ik was enorm onder de indruk van de manier waarop hij rustig bleef toen hij bij de start de leiding niet greep. Hij sloot aan en leek zijn moment af te wachten."

Hill is eveneens onder de indruk van de rust die Verstappen tegenwoordig uitstraalt met zijn berichten via de boordradio. "Hoewel hij klaagde over problemen met de auto en het niet over de kerbs kunnen rijden, klonk hij via de radio altijd redelijk ontspannen. De enige keer dat hij niet zo klinkt, is als hij geïrriteerd raakt door iets of iemand, want dan uit hij zijn frustratie", vervolgt de voormalig coureur van onder meer Brabham, Williams en Jordan. "Verder kan hij op de toppen van zijn kunnen rijden en tegelijkertijd blijven nadenken, strategisch blijven werken en zijn kansen pakken. Hij kreeg een kans en vervolgens liet hij niet meer los, hij maakte geen enkele fout of iets dergelijks. Hij is gewoon heel, heel goed. Ik vrees alleen dat ik daarmee zeg wat voor de hand ligt."