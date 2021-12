Hill: Red Bull net wat scherper in het gebruik van tweede rijder

De tweede rijder van Mercedes en Red Bull Racing kan in de slotfase van het Formule 1-seizoen 2021 een doorslaggevende rol spelen. De onderlinge verschillen zijn dusdanig klein dat een goed resultaat van Valtteri Bottas of Sergio Perez zowel in het rijderskampioenschap als bij de constructeurs van grote waarde kan zijn. Beide mannen wonnen dit seizoen eenmaal: Bottas in Turkije en Perez in Baku. Verder stonden zij vooral in de schaduw van hun teamgenoten Lewis Hamilton en Max Verstappen, die in een fel duel verwikkeld zijn om de wereldtitel.

Het onderlinge verschil tussen Bottas en Perez bedraagt slechts dertien punten in het voordeel van de Fin. Dat maakt de strijd bij de constructeurs ook uitermate spannend. Eén goed weekend kan het verschil maken in de wereldtitelstrijd. Volgens voormalig Formule 1-kampioen en huidig Sky Sports-analist Damon Hill zit er weinig verschil tussen de twee ‘tweede rijders’, maar is vooral de achterstand op hun teamgenoten aanzienlijk. “Het gaat een beetje op en neer tussen hen. Het is voor hen heel lastig om hun teamgenoot te volgen. Daarnaast hebben ze steken laten vallen bij Sergio en steken laten vallen bij Valtteri. Soms was Valtteri nogal ongelukkig met motorstraffen en God weet wat er nog meer gebeurd is. Ze hebben allebei een even grote rol gespeeld.”

Het belang van de tweede coureur mag niet onderschat worden, zo benadrukt de Brit. Op strategisch vlak kunnen Bottas en Perez van grote waarde zijn, zoals eerder dit jaar al het geval is geweest. “Als je de nummer één en de nummer twee vergelijkt, ik weet dat ze niet officieel eerste en tweede rijder zijn maar dat is natuurlijk wel het geval, dan zijn Lewis en Max gewoon zo ongelofelijk goed. Dat markeert het talent dat die twee hebben. Ze hebben misschien net iets beter materiaal. Dat gebeurt er immers aan het einde van een kampioenschap. Alle aandacht gaat uit naar de eerste rijder, maar de teams zien de waarde van de tweede coureur ook zeker in. Je kunt de tweede rijder niet in de weg staan. Naar mijn mening zijn ze bij Red Bull misschien net wat scherper geweest in de strategie om Sergio te gebruiken. Met name in Austin kon Sergio echt invloed uitoefenen op de strategie van Mercedes. Hij zat erbij, dus Mercedes kon niet doen wat ze zouden willen doen op een lege baan. Ze moesten die irritante tweede rijder meenemen in hun afwegingen. Hij kon langer doorgaan en hen zo het leven zuur maken. Maar ook Valtteri heeft dat dit jaar goed gedaan.”