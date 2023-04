De Grand Prix van Australië naderde de laatste ronden toen Kevin Magnussen met zijn Haas VF-23 tegen de muur knalde in bocht 2 en een rode vlag veroorzaakte door alle brokstukken op de baan. Het resulteerde in een staande herstart richting de streep, met alle chaos van dien. Een van de grootste slachtoffers van deze free-for-all was Fernando Alonso, die in bocht 1 een tik van landgenoot Carlos Sainz kreeg en zo van de derde plek tot buiten de punten terugviel.

Direct na het incident klonk Alonso geïrriteerd op de boordradio, al liet hij daar wel zien dat hij kennis van de regels heeft. "Wat een domme regel!", foeterde de Spaanse Aston Martin-coureur. "Hoe kan je daar nou een rode vlag voor zwaaien? Misschien gaan we terug naar dezelfde posities omdat we de ronde niet voltooid hebben. Dat gebeurde al op Silverstone."

Dat bleek ook het geval: voor de laatste herstart, die achter de safety car plaatsvond en enkel de opwarmronde omvatte, greep de wedstrijdleiding terug naar de opstelling van vóór de herstart, minus de uitvallers van die herstart. Dat Alonso zo scherp was en de regels zo duidelijk voor zich had, heeft indruk gemaakt op Formule 1-kampioen Damon Hill. "We grapten al dat hij een advocaat zou zijn. Ik zou hem vragen om mij te verdedigen bij een moordaanklacht!", grapt Hill bij de F1 Nation-podcast.

"Het is saai om de auto te besturen, hij heeft iets anders nodig om te doen", voegt Hill toe. "Hij rijdt rond en denkt: 'Kan ik de strategie ook doen? Geef me meer informatie.' Hij begrijpt de regels echt. Je verwacht dat een coureur, die net als hij al zo lang in de Formule 1 rijdt, iets geleerd zou hebben, maar daar kan je niet zomaar vanuit gaan."

Hill stelt dat Alonso het spelletje van de Formule 1 net zo goed begrijpt als dat zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher het begreep. "Hij wist waar de kansen lagen en daar maakte hij gebruik van. Dat geldt ook voor Fernando. Hij moet op een gegeven moment wel teambaas worden, hij zou dan briljant zijn. Hij begrijpt het spelletje gewoon", aldus de wereldkampioen van 1996.