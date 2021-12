Max Verstappen vecht de komende twee weekenden voor zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Zijn voorsprong op Lewis Hamilton bedraagt slechts acht punten, maar tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië kan de Red Bull Racing-rijder de strijd beslissen als hij een voorsprong heeft van minimaal 26 punten. Hamilton heeft in de afgelopen weken echter bijzonder sterk gepresteerd, waardoor de algehele verwachting is dat de wereldtitel pas tijdens de laatste manche van het seizoen in Abu Dhabi vergeven zal worden. Dat Verstappen nu kan strijden met een van de beste Formule 1-coureurs ooit, is echter het bewijs van de gigantische progressie van de afgelopen seizoenen.

Gevraagd naar de zaken die voor Verstappen veranderd zijn in de afgelopen jaren, wees Hill op twee zaken: ervaring en een goede auto. “Je moet niet vergeten dat hij nu ongeveer zeven seizoenen gedaan heeft”, vertelde Hill in gesprek met een select gezelschap, waaronder Motorsport.com. “Hij is wat betreft zijn F1-ervaring volwassen geworden en kan het team nu meer feedback geven. Ook hebben ze hem een auto gegeven waarmee hij kan vechten. Het is een fantastische auto. Toen ik de RB16B in Bahrein voor het eerst zag rijden, heb ik Adrian [Newey] meteen een bericht gestuurd. Het is een prachtige auto, het ziet er zo gebalanceerd uit, het ding ligt als een blok op de baan. En Max rijdt ermee, het is geen eenvoudige auto, anders zou zijn teamgenoot Sergio ook wel beter meekomen. Wat dat betreft is [Max] een belangrijke schakel, maar ze hebben hem die auto gegeven en Honda heeft fantastisch werk geleverd. Ze hebben de lat hoger gelegd.”

Hill stond niet altijd op de banken vanwege de agressie die Verstappen toonde, maar de oud-wereldkampioen heeft veel bewondering voor de wijze waarop Red Bull het team rond de Limburger gebouwd heeft. “Ik kreeg kritiek omdat ik tegen Christian [Horner] iets gezegd had over het agressieve racen en hij zei: ‘Je zou ons moeten bedanken’. En we moeten ze eigenlijk ook bedanken, bedanken dat ze de lat hoger gelegd hebben en in duel kunnen met Mercedes. Het is niet goed geweest dat tien jaar lang hetzelfde team gewonnen heeft. Maar het laat ook zien hoe belangrijk het is dat een coureur een goed pakket tot zijn beschikking heeft, als je iemand hebt die in potentie altijd vooraan kan rijden, dan moet je daarin investeren, dan moeten mensen investeren in het team, er is vertrouwen dat ze een toekomst hebben. Alles is ingericht op Max, hij is een hele kostbare coureur voor Red Bull en de Formule 1. Ik houd er niet zo van om iemand een ‘kostbaar goed’ te nemen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hij is een zeer belangrijke spil voor Red Bull.”

Bekvechtende teambazen kunnen zo naar een talentenshow

De titelstrijd heeft ook rivaliteit opgeleverd naast de baan, namelijk tussen Christian Horner van Red Bull en Toto Wolff van Mercedes. De twee zijn al maandenlang verwikkeld in een intense woordenwisseling waarbij de heren teambazen soms zelfs over de schreef gingen. Het is enerzijds een afleiding van de gebeurtenissen op de baan en neemt wat druk weg bij de coureurs, anderzijds is het volgens Hill ook best ongemakkelijk. De Brit heeft niet eerder gezien dat er op een dergelijke wijze met modder gegooid wordt door de teambazen.

“Er is zeker veel druk, een soort angst, het is zo spannend”, vervolgde Hill. “Al dat harde werk. Er moeten dit seizoen momenten geweest zijn waarin ze dachten dat het te doen was en ineens werd het gat weer kleiner. Het zorgt niet voor paniek denk ik, maar het is een uitputtend seizoen geweest. Denk eens aan alle coronatests die de medewerkers hebben moeten doen, het is echt ontzettend zwaar geweest voor alle betrokkenen. De spanningen daarvan zie je nu ook tussen de beide teambazen, dat heb ik nog niet eerder zo gezien. Normaal gesproken vonden dat soort dingen plaats in het kantoor van Bernie, ik weet het niet. Maar dat ze dit soort zaken over en weer gooien in de persconferenties, het werd een beetje ‘Britain’s Got Talent’, nietwaar? Ze zijn op persoonlijk niveau aan het zoeken naar elkaars zwakke punten en dat is was best ongemakkelijk om te bekijken, maar dat ze zo zoeken is ook wel weer begrijpelijk.”