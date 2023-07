Damon Hill mocht de toekomst van motorsport en de auto-industrie in het algemeen beproeven door op het Daytona’s Sandown circuit de eerste persoon ooit te zijn die een kart, die volledig op synthetische brandstoffen liep, bestuurde. De kart werd ontwikkeld door het bedrijf Zero, dat geleid wordt door voormalig F1-hoofdtechnicus Paddy Lowe. De CO2-neutrale brandstof, die gemaakt wordt uit water en lucht middels hernieuwbare energie, kan met elke traditionele verbrandingsmotor getankt worden. Zodra deze brandstof op grote schaal gemaakt kan worden en daarmee kan concurreren met de prijzen van conventionele benzine – wat volgens Lowe binnen tien jaar zal zijn – kan het een flinke steen bijdragen aan het CO2-neutraal maken van de racerij.

Synthetische brandstoffen beter dan elektromotoren?

Na de run vertelt Hill over het belang van synthetische brandstoffen: “Ik denk dat iedereen momenteel zijn of haar hoofd aan het breken is over hoe we duurzamer kunnen worden, terwijl we tegelijkertijd dezelfde prestaties kunnen leveren. Het gaat in de motorsport om het vinden van hoge prestaties uit voertuigen en de entertainment ervan is erg belangrijk. Het is een echte technische uitdaging en wat ik zie als een groter wordend probleem is de grootte en gewicht van de auto’s – vooral die van F1 – in poging tot zo groen mogelijk te zijn. Dat heeft invloed op de behendigheid van de auto. Dat roept de vraag op of het najagen van volledig elektrische of zelfs hybridemotoren de juiste richting is.”

Hoewel synthetische brandstoffen al vaker is getest op auto’s en zelfs vliegtuigen, was dit de eerste keer dat dergelijke E-fuels werden toegepast in de motorsport. Hill kwam er tijdens de run achter dat het zelfs beter reed dan traditionele brandstoffen, aangezien deze brandstof minder onzuiverheden bevat. “Hij liep als een droom”, gaat Hill verder. "Ik dacht dat hij vrij pittig was! Het was de eerste keer dat ik in zo’n kart reed en ik heb ze met beide brandstoffen geprobeerd. Ik denk dat de pick-up op de Zero-brandstof iets beter was. Het geluid en de prestaties waren hetzelfde als met normale benzine-aangedreven machines. Maar aangezien de brandstof gemaakt wordt uit dezelfde hoeveelheid CO2 als dat het uitstoot, heeft het absoluut geen impact op de atmosfeer."

Extra alternatief voor de Formule 1

Hoewel F1 de potentie van E-fuels onderzoekt, kiest het toch voor een verdere elektrificatie van de motoren. Vanaf 2026 gaat het motorreglement weer op de schop en zal het elektrisch vermogen van de bolides verdrievoudigd worden, waardoor de grotere batterijen de auto’s nog zwaarder zullen maken dan dat ze al zijn. De verbrandingsmotor zal ook op duurzame brandstoffen rijden, waarschijnlijk geproduceerd uit biologische en gemeentelijke afvalbronnen.

De elektrificatie van de algehele auto-industrie heeft een grote invloed gehad op de toekomst van de Formule 1 en dat wordt ondersteund door het verbannen van de productie van verbrandingsmotoren in de EU vanaf 2035. Een recente ontwikkeling heeft er echter voor gezorgd dat verbrandingsmotoren op synthetische brandstoffen wel worden toegestaan, wat mogelijk de deuren opent voor de Formule 1.

Hill denkt dat elektrische motoren wel degelijk voordelen met zich meebrengen, maar adviseert de motorsport om verbrandingsmotoren te overwegen. “Je moet eerlijk zijn over het probleem. Als de F1 zou zeggen, ‘we hebben een manier gevonden om terug te gaan naar pure verbrandingsmotoren, maar we verhogen niet de hoeveelheid koolstof in de lucht’, zou iedereen dan tevreden zijn? Ik denk dat een hele hoop mensen dat zouden zijn”, aldus de enkelvoudig wereldkampioen.