Oscar Piastri werd door McLaren gehaald als vervanger van Daniel Ricciardo, die vanwege tegenvallende prestaties een jaar eerder plaats moest maken dan in het contract was vastgelegd. Er lag vervolgens veel druk op de schouders van de jonge coureur uit Melbourne, die voorheen deel uitmaakte van de Alpine Academy. Hij kon bij Alpine rekenen op een Formule 1-zitje als opvolger van Fernando Alonso, maar wees die kans af om alles op McLaren te zetten.

In de Grand Prix van Bahrein kon Piastri niet veel van zich laten zien door een technisch probleem, maar in Saudi-Arabië verliep het allemaal al iets beter. Hij troefde Lando Norris, mede door een fout van de Brit, af in de kwalificatie en zette de MCL60 op de achtste plek neer. In de race kwamen de twee teamgenoten elkaar tegen en werd die strijd in het voordeel van Piastri beslist.

Het seizoen is nog jong, toch ziet oud-Formule 1-coureur Damon Hill nu al dat Piastri meer gewaagd is aan Norris dan Ricciardo. "Daar ben ik het wel mee eens", zegt Hill in gesprek met Motorsport.com. "Wat er met Ricciardo gebeurde is een beetje een mysterie, ik weet niet precies wat daar gebeurd is. Maar Oscar kwam fris en fruitig aan, ziet er zelfverzekerd uit en is zeer thuis in de Formule 1. Hij heeft al enkele indrukwekkende prestaties neergezet, dat belooft veel goeds voor de rest van het seizoen. Ik weet zeker dat Lando, zodra hij helemaal in het ritme zit, moeilijker te verslaan zal zijn, maar hij zal veel leren. Het gaat om je snelheid in de kwalificatie, en hij heeft dat goed gedaan in Saudi-Arabië."

Hill was onder de indruk van die kwalificatieronde en stelt dat dit liet zien dat Piastri tot de betere coureurs behoort. "Als je een zwakke start hebt, dan kan het een heel seizoen duren voordat je je herpakt. De grote coureurs kwamen met een knal de Formule 1 in. Ze waren er gewoon. Toen Michael Schumacher, Max Verstappen en Ayrton Senna arriveerden, dacht iedereen: 'Wauw, waar kwam dat vandaan? Wie is deze jongen?' Ik zou niet zeggen dat Oscar die kans al heeft gehad, maar hij zag er zeker zeer competent en solide uit. Hij is niet iemand van wie je denkt: 'O mijn hemel, dat ziet er shaky uit'."

Hill vergelijkt de prestaties van Piastri met die van Mick Schumacher, die na twee seizoenen zijn Haas F1-zitje moest afstaan aan Nico Hülkenberg. "Mick Schumacher zette nooit echt van dat soort opvallende prestaties neer en worstelde om het vertrouwen te wekken dat mensen nodig hebben in een coureur. Voor je het weet wordt het een enorm sneeuwbaleffect waarbij de sneeuwbal groter en groter wordt en je erdoor vermorzeld wordt. Daar hoeft Oscar zich voorlopig geen zorgen om te maken. Hij heeft een stevige basis van waaruit hij kan beginnen."

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, komen aan in parc fermé. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Spijt van keuze

Onlangs liet Piastri al weten dat hij geen spijt heeft van zijn keuze voor McLaren, ook al is het daar nog niet helemaal begonnen zoals gehoopt. Hij weet dat hij bij Alpine aan de slag had kunnen gaan, maar een uitleendeal met Williams behoorde volgens Alpine ook tot een van de opties. Of Piastri daar nog veel aan zal denken? "Hij dacht waarschijnlijk dat McLaren de beste optie was, de betere omgeving voor hem. Alpine is op dit moment goed. Ze zetten de wereld niet in vuur en vlam, maar ze zien er competitiever uit dan McLaren."

"Dus ja, misschien heeft hij daar wel spijt van", voegt Hill toe. "Maar aan de andere kant neemt hij het nu op tegen de zeer gewaardeerde Lando. Het is een vreemd iets in onze sport, dat je als coureur wordt afgerekend op je prestaties ten opzichte van je teamgenoot. Je kan in een minder competitieve wagen zitten, maar het enige dat je nodig hebt, is sneller zijn dan een man die volgens sommigen een toekomstig wereldkampioen is."

Voor Piastri is het bijna tijd voor zijn eerste thuisrace in de Formule 1. Dat hij geboren is in Melbourne, waar de race op Albert Park verreden wordt, zal alleen nog maar meer druk met zich meebrengen, denkt Hill. "Hij zal veel aandacht krijgen, het gaat er dan om of het hem afleidt. Hij komt voor mij niet over als iemand die makkelijk afgeleid raakt door de randzaken in de Formule 1. Hij lijkt een zeer scherpe en gefocuste racer. Mark Webber (zijn manager, red.) zal hem alle tips geven over hoe hij met zijn thuisrace moet omgaan."