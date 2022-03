Hill onder de indruk van Ferrari F1-bolide: “Het is fenomenaal”

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat over ruim twee weken van start in Bahrein, maar de voorbereidingen op de eerste race zijn in volle gang. Vorige week kwamen de teams voor het eerst dit jaar bij elkaar voor een driedaagse shakedown in Barcelona, waar zij elkaars creaties voor het eerst in levenden lijve konden zien. Zonder fans op de tribunes en zonder rechtstreekse tv-uitzending van de test konden de renstallen uitgebreid kijken naar de verschillende oplossingen die de concurrentie heeft bedacht voor de uitdagingen die het nieuwe technische reglement hebben opgeworpen.

Daar zijn zij dan ook druk mee bezig, weet Damon Hill uit ervaring. “Zeker met zo’n radicale verandering van de reglementen kijken de teams heel nauwgezet naar de concurrentie. ‘Zij hebben compleet iets anders gedaan met de voorvleugel – hebben wij de juiste keuze gemaakt of niet?’ Op dit moment gaan de lichten in de fabrieken ’s nachts niet meer uit, de analyse van de eigen tests en de vondsten van de anderen is in volle gang”, vertelt de F1-wereldkampioen van 1996 in de podcast F1 Nation. “Op dit moment worden vele vragen gesteld. Iedere ontwerper vraagt zichzelf af of hij het juiste pad heeft gekozen of dat de ingeslagen weg juist doodloopt.”

'Niemand weet wat werkt onder nieuwe reglementen'

Wat opviel tijdens de eerste testweek van 2022 was in hoeverre de teams met verschillende concepten op de proppen zijn gekomen. Er werd gevreesd dat de F1 door de nieuwe reglementen meer eenheidsworst zou worden, maar dat bleek in Barcelona behoorlijk te zijn meegevallen. Vooral de Ferrari F1-75 valt Hill op. “De sidepods en het bodywork zijn uniek in het deelnemersveld, het is fenomenaal”, stelt hij. Tegelijkertijd zegt dat nog weinig volgens de Brit: “Maar ik hoorde een zeer ervaren ontwerper van vroeger na het bekijken van de Ferrari ook zeggen: ’De auto ziet eruit alsof die door een comité is ontworpen. De voorkant lijkt de ene kant op te gaan en de achterkant gaat de andere kant op.’ Niemand weet echt wat gaat werken onder deze reglementen, maar er zijn zoveel verschillen tussen de auto’s.”

Ook vindt Hill de nieuwe Williams FW44 een opvallende, “radicale” auto. “Het beginpunt van Williams is vergelijkbaar met die van Ferrari. Het steigerende paard begon ietwat te hobbelen na de ingreep bij hun motor maar sindsdien staan ze in een opbouwmodus. Dat geldt ook voor Williams. Ze hebben het vorige seizoen opgegeven zodat ze meer tijd en middelen konden steken in de 2022-auto. Dat is misschien waarom deze wagens er interessant uitzien”, concludeert Hill. De nieuwe Mercedes vindt hij er daarentegen juist een stuk minder opvallend ogen en daar heeft hij een mogelijke verklaring voor. “Als Mercedes denkt dat Ferrari zes maanden voorsprong heeft, zie je misschien dat Red Bull en Mercedes vorig jaar te veel energie hebben moeten steken in de strijd om het kampioenschap.”