Hill eist excuses Piquet: "Racistische uitspraken te gek voor woorden"

Nelson Piquet kwam dinsdag onder vuur te liggen nadat er een interview met hem verscheen, waarin hij racistische uitlatingen deed over zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton. De Formule 1, de autosportfederatie FIA en diverse teams en coureurs hebben vervolgens gereageerd op de uitspraken en hun steun voor Hamilton uitgesproken. De Brit reageerde zelf ook door te stellen dat het "tijd voor actie" is om de "ouderwetse denkwijzen" binnen de sport te veranderen. Intussen wordt op diverse plekken opgeroepen om Piquet - die zelf nog niet heeft gereageerd of excuses heeft aangeboden - de toegang tot de F1-paddock te weigeren en actie te ondernemen.

Mocht Piquet nog langs willen komen, dan denkt Damon Hill niet dat de Braziliaanse drievoudig wereldkampioen een warm welkom krijgt. "Ik heb altijd gevonden dat Nelson een beetje een verworven smaak was en het is een smaak die ik nooit echt lekker heb gevonden. Dit is nu te gek voor woorden. Zelfs als je rekening houdt met mogelijke misverstanden qua verschillen in talen tussen de Braziliaanse term en hier, is het zeker iets wat een verontschuldiging vereist", zegt Hill, die tegenwoordig analist is voor Sky Sports F1. "Ik weet echter niet welke soort verontschuldiging voldoende zou zijn. Het is heel triest. Arme Lewis dat hij dit constant moet verdragen. Het heeft zijn ervaring als Formule 1-coureur verpest, misschien wel meer dan wij ooit zullen begrijpen."

Het staat voor Hill ook buiten kijf dat de Formule 1 en FIA actie moeten ondernemen tegen Piquet. Hij vergelijkt de kwestie met die van Jüri Vips, die dinsdag door Red Bull aan de kant na racistische teksten tijdens een stream op Twitch. "Dit is een kwestie waarbij er controleerbaar bewijs is dat er iets gezegd of gedaan is. Dat geldt ook voor Jüri Vips, tegen wie snel actie is ondernomen. We moeten ervoor zorgen dat de sport niet alleen een knikje geeft in de richting van politieke correctheid, het moet volkomen duidelijk zijn", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "Ik wens al lange tijd dat de sport het volkomen duidelijk zou maken dat het voor bepaalde waarden staat. Het argument was echter dat ze niet politiek konden zijn. Dat was altijd het antwoord, 'we zijn geen politieke organisatie en dus kunnen wij dat niet'. Maar dit is geen politiek, dit zijn fatsoenlijke menselijke waarden. En een sport zou zeker over dit soort dingen moeten gaan."