Met de zeventiende Formule 1-zege in 2023 is Max Verstappen percentueel gezien Alberto Ascari met meeste aantal overwinningen in een seizoen voorbij. Het bevestigde in Brazilië nog eens het bizarre jaar dat de drievoudig wereldkampioen beleeft en waar we als F1-fans naar zitten te kijken. Zijn dominantie zorgde ervoor dat hij in nagenoeg elke race die hij winnend afsloot, ook weinig tegenstand had vooraan. Voormalig Formule 1-coureur Nico Rosberg liet onlangs weten dat Sergio Perez de F1-fans teleurstelt, doordat hij geen druk zet op zijn teamgenoot.

Hoewel achter de Nederlander voldoende geknokt wordt, is de strijd om de eerste plek vaak niet heel spannend. In Brazilië keek Lando Norris wel om de leiding over te nemen, maar het lukte de 26-jarige kampioen de aanvallen af te slaan. Dit was een van de weinige keren dat Verstappen op weerstand stuitte, iets dat de F1-fans wel vaker hadden willen zien in 2023.

"Ik denk dat zelfs Nederlandse fans, Max-fans, hem graag hetzelfde zien doen maar dan in het heetst van de strijd", zegt Damon Hill bij Sky Sports, die Red Bull Racing en Verstappen daarna een compliment geeft. "Het is geweldig wat ze doen en bizar wat ze bereikt hebben, maar wij houden van racen en zij houden van racen. Ik bedoel, ik zag Max amper tijdens de Grand Prix. Hij draaide simpelweg zijn rondjes. Volgens mij kreeg hij nadien de vraag of hij moeite had om geconcentreerd te blijven zo ver vooraan, of het lastig is om je hoofd erbij te houden. Hij gaf volgens mij wel toe dat je altijd dingen moet doen en dat Lando hem wakker hield. Ik won wedstrijden met een grote voorsprong. Iedereen zei dan wat voor geweldige prestatie dat was, maar eigenlijk wilde je antwoorden dat het om eerlijk te zijn niet heel lastig was. Alles viel dan namelijk mijn kant op en ik maakte geen fouten."

De wereldkampioen van 1996 stipt aan dat geweldige inhaalacties dingen zijn die je als kijker onthoudt. "Lewis haalde Checo volgens mij in de eerste of tweede ronde op een geweldige manier buitenom in", gaat hij verder. "Dat zijn de dingen waar we voor leven. Hij toonde hoe briljant hij was. Het gevecht tussen Perez en Fernando Alonso liet ons ook op het puntje van de stoel zitten. Dat is wat we willen. Maar zo is het altijd al geweest. Ik zag Jackie Stewart in de jaren 70 altijd aan de horizon verdwijnen. We mogen ook niet moedeloos worden. De verslaggeving is nu ook veel beter dan toen. Toen zag je ook nog eens helemaal niets."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Brazilië