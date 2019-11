Hill: Hamilton kan aantal titels Schumacher evenaren

Hamilton kwam zondag als tweede aan de finish in de Amerikaanse Grand Prix, waarmee hij ruim voldoende punten scoorde om zijn zesde titel veilig te stellen. De Brit is daarmee nog maar één kampioenschap verwijderd van de illustere zeven van Michael Schumacher. “Ik vind het fenomenaal”, zegt Hill over de prestatie van Hamilton in de paddock van het Circuit of the Americas tegen Motorsport.com. “Hij heeft aan alle verwachtingen die de buitenwereld van hem had - en die hij van zichzelf had - voldaan. Hij kan nu zeker aan het aantal wereldtitels van Michael Schumacher komen. Dat zou een fantastische ambitie zijn die hem erg veel motivatie kan geven.”

Ferrari was op het circuit van Austin ver verwijderd van de overwinning. Charles Leclerc werd vierde op meer dan vijftig seconden achterstand. Sebastian Vettel zakte in de openingsfase van de race weg van de tweede naar de zevende plek, alvorens zijn achterwielophanging het begaf en hij een door zijn hoeven gezakte Ferrari aan de kant parkeerde. “Belachelijk”, zegt Hill over het miserabele optreden van de Scuderia. “Ik heb geen idee wat daar gebeurd is. Ik bedoel, ze waren echt nergens te bekennen. Ik weet niet hoe dat zo heeft kunnen gebeuren. Ze zullen ongetwijfeld met een goede verklaring naar ons toe komen.” Op de vraag of het iets te maken kan hebben met de nieuwe technische richtlijn die de FIA heeft uitgevaardigd met betrekking tot de brandstoftoevoer, antwoordde Hill: “Ik heb geen flauw idee.” Om met een brede glimlach verder te gaan: “Ik wou dat ik het wist! Maar ze zagen er helemaal niet competitief uit in de race. Red Bull wel. Zij zagen er erg goed uit. Het zou kunnen zijn dat dit circuit Ferrari gewoon niet ligt: te veel bochten.”

Valtteri Bottas voorkwam zondag dat Hamilton zijn zesde wereldtitel met een overwinning binnenhaalde. De Brit baande zich vanaf de vijfde startplek snel een weg naar voren en reed lang aan kop doordat hij als enige van de coureurs in de voorhoede een eenstopper probeerde. In de slotfase moest Hamilton echter zijn meerdere erkennen in Bottas, die dankzij een tweede pitstop op versere banden onderweg was. Hill denkt dat de Fin het Hamilton in 2020 moeilijker gaat maken. “Ik denk dat hij volgend jaar een grotere bedreiging voor Lewis kan vormen. Of beter gezegd: een grotere uitdaging. Valtteri heeft dit jaar meer snelheid gevonden en meer zelfvertrouwen opgedaan en lijkt meer gemotiveerd. Hij is nu ook wat meer ervaren, hij zit nu al een paar jaar in het team. Ik denk dat hij nu beter kan zien waar hij mogelijk nog voordelen uit kan halen. Ik weet zeker dat hij zijn uiterste best gaat doen, maar Lewis is een harde noot om te kraken.”

Hill lijkt nog niet overtuigd van de titelkansen van Max Verstappen en Red Bull voor 2020. “Ik denk dat daar nog wel wat voor moet gebeuren. Ik weet het niet”, twijfelt de wereldkampioen van 1996. De oud-coureur van onder andere Williams en Jordan geeft aan dat er volgend jaar misschien nog wel wat mogelijk is voor Red Bull dankzij de grote regelveranderingen die op stapel staan voor 2021, samen met het budgetplafond dat dat jaar wordt ingevoerd. “De teams hebben enorm veel werk te doen door de nieuwe regels. Daar gaat erg veel tijd en werk in zitten. Het is een gigantische klus. Het is de vraag hoe Mercedes en alle andere teams hun middelen gaan verdelen. Het zou kunnen dat we een paar teams volgend jaar een minder seizoen zien hebben. En misschien dat als ze bij Red Bull wel hard door blijven werken aan de auto van 2020, ze er met de titel vandoor kunnen gaan.”