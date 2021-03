Oud-kampioen Hill: Hamilton lokte Verstappen bewust in de val

Max Verstappen begon de race op het Bahrain International Circuit vanaf pole-position, maar moest Lewis Hamilton na een tactisch pitstop-spel voor zich dulden en in de achtervolging gaan. Omdat de Red Bull-coureur over de versere banden beschikte lukte dat prima, maar bij het inhalen van Hamilton in de 53ste ronde van de race, ging Verstappen in bocht 4 even buiten de baan. De wedstrijdleiding verzocht Verstappen direct de plek terug te geven, de Nederlander gaf daaraan gehoor en besliste daarmee de race in het voordeel van Hamilton.

Volgens Damon Hill was het uitstapje van Verstappen buiten de baan geen toeval, maar hield Hamilton in bocht 4 bewust de deur iets open om de Red Bull-coureur er in te luizen. Hamilton had even voor het bepalende moment achterblijver Antonio Giovinazzi ingehaald en ging vervolgens tegen zijn gewoonte in vlak voor de rechterbocht 4 helemaal naar rechts. Daarmee gaf Hamilton Verstappen de ruimte om buitenom langszij te gaan. “Het zag er goed uit om Lewis daar aan de buitenkant te passeren en het was natuurlijk erg verleidelijk”, aldus Hill in de podcast F1 Nation. “Maar Lewis wist precies dat hij gewoon de volle breedte van de baan moest gebruiken en Max naar de buitenkant [en buiten de baan] moest duwen. Daarna zou de druk bij Max komen te liggen omdat Hamilton wist dat Verstappen de positie terug zou moeten geven.”

Verstappen schoot inderdaad even buiten de baan en kreeg direct de wedstrijdleiding op z'n dak. Die gaf Red Bull de opdracht om Verstappen te instrueren de leidende positie weer terug te geven aan Hamilton. Verstappen voldeed aan het verzoek en daarmee was zijn lot bezegeld. In de laatste ronden kwam Verstappen niet meer in de buurt van Hamilton en dus kon de Brit zijn op zijn 96ste Grand Prix-zege afstevenen. Een gevoelige tik voor Verstappen en een tactische meesterzet van Hamilton, zo vindt Hill. “Max zal op deze race terugkijken en bij zichzelf denken: ‘Wat had ik anders kunnen doen?’ En aan de andere kant zal Lewis denken: 'Hebbes! Je moet nog een paar dingen leren."