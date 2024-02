Hill: Hamilton was bij Mercedes gebleven als achtste F1-titel daar mogelijk was

Het leek een gouden huwelijk dat nog jaren zou duren: Lewis Hamilton en Mercedes. Hamilton tekende vorig jaar bij om tot en met 2025 zeker te zijn van een zitje bij het F1-team, maar die plannen zijn flink gewijzigd. Eind 2024 neemt Hamilton na twaalf jaar bij Mercedes afscheid van het team waar hij zes van zijn zeven wereldtitels mee veroverde. Hij kiest voor een gloednieuw avontuur bij Ferrari, waar hij de teamgenoot wordt van Charles Leclerc.

De overstap volgt na twee moeizame seizoenen voor Mercedes, dat er niet in slaagde om een kampioensauto te leveren aan Hamilton en George Russell. Voor Hamilton voelde het als het juiste moment om in 2025 over te stappen naar Ferrari, ook omdat hij hetzelfde gevoel heeft als bij zijn overstap naar Mercedes in 2013. Toch denkt oud-Formule 1-coureur Damon Hill dat Hamilton langer bij Mercedes had kunnen blijven. "Als Lewis oprecht had gedacht dat zijn achtste titel gegarandeerd was, of dat er een kans van 50-50 was geweest dat dat bij Mercedes zou gebeuren, dan was hij gebleven", stelt Hill bij Sky Sports. "Hij is waarschijnlijk op het punt gekomen dat hij iets te veel seizoenen achter elkaar dezelfde plaat heeft gehoord bij Mercedes en is begonnen te denken: 'Ik moet mijn laatste seizoenen in de F1 nieuw leven inblazen.' Wat is dan een betere manier dan voor Ferrari te rijden? Als het fout gaat, dan zal hij denken: 'Ik heb het op zijn minst geprobeerd.'"

Hill wijst naar de overstap van Hamilton naar Mercedes in 2013, toen hij na enkele sterke jaren bij McLaren wegging om leiding te geven aan het F1-project van Mercedes. In 2013 verliep het nog niet uiterst succesvol, maar een jaar later begon de dominantie. "Lewis heeft de leiding genomen over zijn carrière en richting", doelt de F1-kampioen van 1996 op de overstap naar Ferrari. "Het is niet alsof Mercedes hem verteld heeft dat zij iemand hebben gecontracteerd. Dat is mij wel overkomen."

Volgens Hill schuilt er wel meer achter de transfer, aangezien Hamilton opnieuw een vertrouwde omgeving inruilt voor een voor hem gloednieuwe. "We weten dat het een gegeven is, de voordelen van het Ferrari-merk en alles wat erbij komt kijken, zoals de romantiek en de historie. Maar ik denk dat er meer speelt, dat er bewijs is dat Ferrari bezig is met het consolideren van een competitief pakket. Ze begonnen met het samenbrengen van de componenten en begonnen de resultaten ervan te zien. Ik denk dat als je de keuze zou hebben tussen Mercedes, die jou hetzelfde materiaal geeft, en Ferrari, ik naar Ferrari zou gaan om iets anders te proberen."