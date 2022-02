Hill: “Lastig om F1-prestaties Mick Schumacher te beoordelen”

In zijn eerste jaar in de Formule 1 liet Mick Schumacher een prima indruk achter. De Duitser was met de ondermaatse Haas doorgaans ruim sneller dan teamgenoot Nikita Mazepin. Hij scoorde tweemaal de veertiende positie als beste startplaats, al bleef een beloning in de vorm van punten uit. De twaalfde stek in Hongarije was zijn beste resultaat. Toch vielen zijn prestaties op: zijn collega’s namen hem op in de lijst van tien beste rijders van het seizoen 2021.

Voormalig Formule 1-kampioen Damon Hill, die in het verleden het regelmatig aan de stok had met Micks vader Michael, vindt de prestaties van de Duitser lastiger te beoordelen. “Hij heeft de kans gekregen om zonder al te hoge verwachtingen te leren”, zei de analist van Sky Sports F1 in gesprek met Motorsport.com. “En daarin schuilt ook direct het grootste probleem. Hij staat volop in de belangstelling, maar hij doet gewoon zijn eigen ding. Hij lijkt goed voor zichzelf op te kunnen komen. En van het team heb ik alleen maar goede dingen gehoord. Hij werkt hard, hij begrijpt wat er nodig is. Hij moet op een bepaald moment bij een competitiever team terechtkomen. Misschien is dat Haas volgend seizoen wel. Maar hij zat een beetje verstopt in de achterhoede. We kunnen er geen oordeel over vellen. Het is heel erg lastig om zijn prestaties te beoordelen. En ja, hij is aardig. Hij zegt altijd gedag. Ik was niet zo heel erg close met Michael… Nou ja, op het circuit werd het wel eens heel erg close, maar op sociaal vlak niet. Michael was lastig te peilen. Mick groeide voor een groot deel op in de VS. Hij is misschien wat wereldser dan zijn vader was in de tijd dat hij begon.”

"Het leven zit vol onverwachte en onaangename verrassingen"

In september 2021 verscheen de documentaire ‘Schumacher’ op Netflix. Ondanks de bittere rivaliteit in het verleden heeft Hill de docu gekeken. Gevraagd naar zijn mening, zei hij: “Ik zie het vooral als liefdesbrief van Corinna. Het liet de menselijke kant zien, een kant die we niet zagen toen we raceten. Zijn harde kant kwam niet aan bod. Maar hoe kan je een totaalbeeld laten zien van een mens? Je kunt zo veel biografieën schrijven als je wilt, of vele documentaires maken, het zijn allemaal momentopnamen. Wat er gebeurd is, is absoluut tragisch. En ik leef mee met de Schumachers voor wat Michael overkomen is. Dat wens je niemand toe. Het leven zit vol onverwachte en onaangename verrassingen.”