Hill: "Norris had altijd al potentie om een F1-race te winnen"

Na 110 pogingen en tijdens zijn zestiende podiumplaats was het Lando Norris in Miami gelukt om een Formule 1 Grand Prix te winnen. Velen in de paddock hadden de 24-jarige rijder al op het lijstje met potentiële GP-winnaar staan, maar tot aan de race in Florida zat dat er niet in. Dat leverde flink wat kritiek op. Sommige van deze criticasters dachten dat de McLaren-coureur niet met de druk om kon gaan en daardoor nog zonder zege stond. Volgens voormalig wereldkampioen Damon Hill was dat een onterechte constatering. "Er werd heel veel over Lando gesproken. Ik hoorde pas onlangs dat sommige mensen suggereerden dat hij een choker zou zijn, maar ik heb nooit zo over hem nagedacht", vertelt de analist in de F1 Nation-podcast. "Hij heeft altijd laten zien dat hij het potentieel had om een Grand Prix-winnaar te worden, of zelfs een potentiële wereldkampioen."

De grootste kans om voor de GP van Miami een race te winnen was in Rusland 2021. Destijds leidde Norris tot een paar rondes voor de finish de race, waarna door een slechte tactische beslissing de overwinning toch naar Lewis Hamilton ging. "Ik was daar en ik moest denken aan de paar keer dat het bij mij gebeurde", herinnert Hill zich. "Het duurde bij mij ook even voordat het [winnen van een GP] eindelijk lukte. Dat hoort bij deze sport. Je komt soms heel dichtbij, waarna er iets gebeurt waarbij je struikelt. Het brengt je aan het twijfelen hoe en of het ooit gaat gebeuren."

Hill won in 1993 in Hongarije zijn eerste GP, op de Hungaroring. Dat seizoen was hij al vijf keer op het podium beland, waarvan vier keer een tweede plaats. Zijn geduld werd ook op de proef gesteld, maar dat werd uiteindelijk beloond. "Het enige wat je in zo'n situatie moet doen, is doen waar je mee bezig bent en aan blijven kloppen", zegt de 63-jarige ex-coureur. "Dan gaat de deur vanzelf een keer open en dan gebeurt het [winnen] een keer. Daarna won ik nog meer en ik verwacht dat voor Lando het ook zo gaat verlopen."