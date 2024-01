De hoeveelheid stratencircuits in de Formule 1 is de afgelopen jaren flink toegenomen. Zo rijdt het circus sinds 2021 in Jeddah en zijn ook de stratencircuits van Miami (in 2022) en Las Vegas (2023) aan de kalender toegevoegd. Met de komst van Madrid staat er in 2026 nog een extra op de kalender, waarmee het aantal voorlopig op zeven stuks staat. De toename van het aantal stratencircuits wordt door Damon Hill kritisch ontvangen. "Deze beweging naar meer smalle, bochtige circuits zorgt ervoor dat het de richting van de Formule E opgaat. Zij hebben ervoor gekozen om in stadscentra te racen op - laten we eerlijk zijn - zeer beperkte circuits", zegt de enkelvoudig F1-kampioen in de Sky F1 Podcast.

Met de ontwikkeling is het goed mogelijk dat de F1-auto's in de toekomst aangepast moeten worden, om zo veilig over de circuits te kunnen. Hill is daar ook bang voor, hij ziet liever niet dat dat nodig is. De man uit Londen ziet zelfs een mogelijkheid dat er op motorisch gebied ingegrepen wordt. "Ik hoop niet dat het een indicatie is voor de concessies dat de auto's minder performance moeten krijgen vergeleken met nu", legt de analist uit. De Brit ziet ook dat de coureurs ook niet per se zitten te wachten op meer stratencircuits. "We hadden bij de race in Vegas nog een hele chagrijnige Max Verstappen, die vertelde over op wat voor circuits hij het liefst racet", herinnert de winnaar van 22 Formule 1 Grands Prix zich. In de Amerikaanse gokstad liet Verstappen zich voor en tijdens het weekend meermaals kritisch uit over de baan en het is geen geheim dat de Nederlander liever op de traditionelere circuits Formule 1-races rijdt.

Ondanks dat Hill het geen goede tendens vindt dat F1 steeds vaker stratencircuits aandoet, kan hij er wel ergens begrip voor opbrengen. Hij ziet dat de verandering past in de tegenwoordige tijd. "Het is een feit dat de Formule 1 zich aan moet passen aan de nieuwe vraag die er vanuit de autofabrikanten is", legt de 63-jarige Engelsman uit. "Ook de vraag vanuit de lokale overheden is anders. Zij toetsen alles - terecht - aan aan de milieuregels."