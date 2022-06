Red Bull Racing zit momenteel met een luxeprobleem. Zowel Max Verstappen, die WK-leider is, als Sergio Perez heeft na zeven Grands Prix nog volop kansen om het kampioenschap te winnen. Deze situatie kan de formatie uit Milton Keynes gesteggel opleveren, al is het een publiek geheim dat de voorkeur van Helmut Marko en de zijnen naar Verstappen uitgaat. Toch heeft Perez zich met zijn zege in de straten van Monaco ook weer op de kaart gezet. Jos Verstappen sprak felle woorden in zijn column door te stellen dat zijn zoon niet door het team werd geholpen in Monte Carlo, al gunde hij Perez de zege wel. Het zorgt ervoor dat de druk bij Red Bull nog hoger wordt. In deze situaties heeft Red Bull vaker gezeten en volgens Hill kan er ook nu weer wrijving ontstaan.

"Red Bull kan wat dat betreft wel wat verwarrend zijn", zegt de F1-kampioen van 1996 in F1 Nation. "Wanneer ze twee coureurs in de strijd hebben, dan sluiten ze er voor mijn gevoel altijd eentje buiten en geven ze de voorkeur aan de ander. Dat zorgt voor wrijving. Dat hebben we in het verleden wel gezien bij Vettel, Ricciardo en Mark Webber. Dit is iets waar je voor moet waken." Hill heeft ook harde woorden voor de regerend wereldkampioen. Volgens de Brit beschuldigt de Red Bull-coureur zijn team geregeld. "Max is hun troefkaart, maar hij heeft vrij vaak harde uitspraken of kritiek over en op het team. Hij zegt niet snel dat ze samen problemen hebben, die problemen samen oplossen en samen winnen of verliezen. Dat is iets wat ik hem nog niet heb horen zeggen."

Het Formule 1-verleden heeft wel uitgewezen dat teamgenoten die om de titel strijden geregeld met elkaar clashen. Het meest recente voorbeeld is de knokpartij bij Mercedes tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Als we verder teruggaan komen we ook uit op de ruzies tussen Ayrton Senna en Alain Prost. Hill snapt maar al te goed dat teams hier lastig mee kunnen omgaan. "Het is voor elk team dat om een titel strijdt een enorm probleem. De meesten doen hun uiterste best naar voren te komen, maar als dat lukt en beide coureurs strijden ineens om de titel, dan is er een probleem. Tactisch gezien moet je voorkeur geven aan de coureur met de meeste punten. Dat kan alleen niet té snel, want dat vinden mensen weer oneerlijk."