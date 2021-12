Hill ziet kansen voor Verstappen: Max was ook in Baku competitief

De Formule 1 is aanbeland in Saudi-Arabië voor de voorlaatste ronde van het zinderende seizoen 2021. Het onderlinge verschil tussen titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton is minimaal. Theoretisch gezien kan de Nederlander aankomende zondag al tot wereldkampioen gekroond worden, al is daar wel een erbarmelijk resultaat van Hamilton voor nodig.

De koningsklasse van de autosport racet voor het eerst op het Jeddah Corniche stratencircuit, een razendsnelle baan met veel rechte stukken en vlotte doordraaiers. Op voorhand zou je denken dat het een typisch Mercedes-circuit is, maar dit jaar heeft bewezen dat de praktijk heel anders kan uitpakken. Ook Damon Hill, tegenwoordig analist bij Sky Sports, denkt dat er zeer zeker rekening gehouden dient te worden met Verstappen.

De afgelopen twee races verkleinde Hamilton zijn achterstand in het WK door in Brazilië en Qatar te zegevieren. Op de vraag wat er voor Verstappen nodig is om in Saudi-Arabië het momentum van Hamilton te keren, antwoordt Hill: “Het circuit is voor iedereen onbekend. Er loert veel gevaar, de kans op fouten is aanwezig en daardoor is het voor coureurs lastiger om het maximale uit de ronde te halen. Het draait dus net zoveel om de vaardigheden van de rijder als om de snelheid op de rechte stukken, of waar de discussie momenteel over gaat. We weten dat Mercedes een pittige motor gaat gebruiken dus het is verleidelijk om te zeggen dat we een herhaling van Brazilië gaan zien. Maar we weten het niet. We weten het gewoon echt niet. Baku was een vergelijkbaar circuit en Max was daar behoorlijk competitief.”

“Verstappen laat zich niet afleiden”

De voormalig wereldkampioen sluit zeker niet uit dat Verstappen aan het einde van het weekend op de hoogste trede van het podium staat: “Het komt op mij over dat hij dondersgoed weet dat hij niets meer kan doen dan zijn uiterste best. Hij lijkt zich niet te laten afleiden. De jongens werken aan de auto, geven hem de best mogelijke machine en hij moet zich goed kwalificeren. Maar waarschijnlijk is de strijd niet gestreden als hij in de kwalificatie verslagen wordt. Zijn start in Qatar was heel erg goed. Het lijkt erop dat inhalen in Saudi-Arabië mogelijk is, dus het wordt heel erg spannend.”

Toch durft de Brit geen geld te zetten op de rijder die de eerste Grand Prix in Saudi-Arabië gaat winnen: “We weten het gewoon niet. We hebben op bepaalde circuits geprobeerd te voorspellen wie daar in het voordeel zou zijn, maar het varieerde. Voor de eerste race stond Mercedes echt op achterstand, nietwaar? En het leek voor Red Bull heel eenvoudig te gaan worden. Mercedes is in staat geweest om het tij te keren. Dat hebben ze dit jaar al een aantal maal bewezen. Ik verwacht een seizoensfinale waar het kampioenschap beslist wordt. Hoe zich dat vertaalt in wat er op de baan gebeurt, weet ik niet.”

Wat kunnen Verstappen en Hamilton verwachten in Saudi-Arabië?