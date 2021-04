Oud-kampioen Hill: Coureurs niet gewend aan uitdagende circuits

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso: het waren niet de minste coureurs die afgelopen weekend op het klassieke Autodromo Enzo e Dino Ferrari kleine, maar bijna fatale foutjes maakten. Zo was Alonso nog voor de start van de race al van de baan geschoven, had Verstappen een momentje bij de herstart en ging Hamilton in de fout toen hij op slicks George Russell wilde inhalen en opeens in de grindbak stond.

Ook de start van Hamilton – vanaf pole-position – kon op weinig bijval van Hill rekenen. “Ik denk dat hij waarschijnlijk verwachtte aan zijn rechterkant bedreigd te worden door [Sergio] Perez, maar het was juist Max [Verstappen] die extreem moedig was. Het leek erop dat hij met een wiel op de rand van de baan zat, maar hij hield zijn voet naar beneden”, haalt Hill in de F1 Nation Podcast de start van de race nog maar eens terug. “Ik keek ernaar en dacht 'Lewis, nee, nee, niet daar'. Ik denk dat hij eerder in de bocht van het gas had gemoeten, want het was heel duidelijk dat Max de binnenste lijn had. Het was onvermijdelijk dat Max de hele baan zou gebruiken.”

Een foutje dus van Hamilton, later in de race gevolgd door een nog grotere misrekening die de regerend kampioen bijna de race kostte. Het laat maar weer eens zien dat echte old-school circuits zoals Imola de voorkeur moeten krijgen boven circuits als Bahrein met hun vergevingsgezinde uitloopstroken, stelt Hill. “Het circuit liet nog maar eens zien hoe kwetsbaar iedereen is. We hebben een hoop fouten gezien en dat waren we een beetje kwijtgeraakt. De coureurs leken nogal verrast door de moeilijkheid van het circuit, zoals je bijvoorbeeld ook zag aan de reactie van George Russell nadat hij er achter kwam dat het met een snelheid van 300 kilometer per uur niet makkelijk inhalen is op een vochtig circuit."

"Maar dit was hoe het vroeger was", vervolgt Hill. "De uitdaging van Formule 1 is het risico en de moeilijkheid en misschien ook wel de straf die staat op het maken van fouten. En ik weet zeker dat mensen hier boos over zullen zijn, maar ik denk dat het te makkelijk wordt als je een fout kunt maken en dan gewoon weer terug de baan op kunt rijden. Als je er hard af kan vliegen in een bocht en de straf daarvoor is een beetje tijdverlies omdat je via een uitloopstrook weer kunt terugkeren op de baan dan test je de coureur niet echt tot het uiterste.”