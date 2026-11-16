Formule 1 GP van Brazilië

Damon Hill: Ferrari heeft een ‘politiek probleem’ nu Lewis Hamilton ‘zichzelf heeft herpakt’

Damon Hill dringt er bij Ferrari op aan een "heropgebouwde" Lewis Hamilton te steunen en hun interne politieke problemen op te lossen voor een titelrun in 2027

Rahaan Mazumder

Gepubliceerd: 16 nov 2026, 09:32

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Ferrari-teambaas Fred Vasseur benadrukte onlangs dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc "grappend samen mijn kamer verlieten" na een privégesprek in Brazilië om de lucht te klaren. Maar Formule 1-kampioen van 1996 Damon Hill gelooft niets van de plotselinge harmonie in Maranello.

Volgens Hill verhult de Scuderia actief een breuk. Bij zijn analyse van de nasleep van de recente triple-header wees Hill op een groeiende kloof achter de schermen bij Ferrari. Hij gelooft dat het team, in plaats van als één front te opereren, zijn loyaliteiten aan het verdelen is.

"We moeten dit binnen het team oplossen, want er is een politiek probleem in dat team", stelde Hill in gesprek met Sky Sports F1. "Voor mij lijkt het erop dat er facties binnen het team zijn die voor de ene of de andere kant kiezen."

De psychologische ommekeer

Deze wrijving wordt aangewakkerd door Hamiltons terugkeer naar zijn racewinnende vorm in 2026. Toen de zevenvoudig kampioen aanvankelijk tekende bij de Italiaanse formatie, twijfelden sceptici aan zijn motivatie nadat hij jarenlang met niet-competitief materiaal had gereden en nog altijd de nasleep voelde van de beslissende titelrace van 2021.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Hill benadrukte precies die psychologische reis en erkende hoe diep het verlies de Britse coureur raakte vóór zijn huidige opleving.

"Hij is sinds Abu Dhabi, in feite, in 2021 gebroken", merkte Hill op.

In plaats van zijn overstap naar Ferrari te zien als een afscheidstournee, heeft Hamilton de verandering van omgeving gebruikt om zijn competitieve scherpte volledig te resetten.

"Hij heeft dit jaar ongelooflijk goed gepresteerd, veel beter dan ik had gedacht, aangezien ik dacht dat het heel moeilijk zou worden, maar hij heeft zichzelf weer opgebouwd", concludeerde Hill.

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- Het Motorsport.com-team

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