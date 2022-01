De controversiële slotfase in Abu Dhabi heeft een hoop stof doen opwaaien en houdt de gemoederen nog steeds volop bezig. Hoewel de wintertests voor het nieuwe seizoen naderen, is het nog steeds de grote vraag of Mercedes-coureur Lewis Hamilton wel van de partij gaat zijn in 2022.

Die achtste titel is wel erg verleidend Damon Hill

"De fans van Hamilton voelen zich, net als Hamilton en Mercedes zelf, erg benadeeld. In het Nederlandse kamp zijn ze natuurlijk uitermate blij met het resultaat", stelt Hill tegen het Britse Sky Sports. Wel vraagt hij zich af of de titelstrijd op een correcte manier is afgesloten. "Dit is niet zo. In mijn ogen is het oneerlijk verlopen. De beslissing zorgde ervoor dat diverse auto's zich van een ronde konden ontdoen en andere auto's niet. Dat op zichzelf is natuurlijk niet eerlijk. Het resultaat was dat de focus volledig op de twee titelkandidaten lag. Zo mag een kampioenschap niet gerund worden. De regels moeten gelijk zijn voor alle deelnemers. Manipulatie is een groot woord, maar in zekere zin denk ik wel dat dit is gebeurd. Masi stond onder zo'n grote druk om deze race tussen twee coureurs te laten gebeuren."

Hill vindt dat Masi tweede kans verdient

Net als Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt ook Hill dat Masi niet meteen van zijn functie gehaald moet worden. Wel pleit de kampioen van 1996 ervoor dat de Australiër ondersteuning gaat krijgen in zijn werkzaamheden als wedstrijdleider. Zelf is de Engelsman ook niet onbekend met een controversiële uitkomst van een titelstrijd. Hill streed met Michael Schumacher in 1994 tot aan de laatste race in Adelaide om het wereldkampioenschap. De Duitser reed in dienst van Benetton en lag aan de leiding toen deze van de baan schoot. Hill zat er meteen bovenop, maar in de volgende bocht gooide de zevenvoudig wereldkampioen de deur dicht. Schumacher viel meteen uit en niet veel later moest ook Hill zijn Williams met een kapotte ophanging in de pits parkeren. Hierdoor scoorde Schumacher zijn eerste kampioenschap. Zijn actie zorgt tot op de dag van vandaag nog voor vraagtekens.

Volgens geruchten laat Hamilton zijn toekomst in de koningsklasse afhangen van de uitkomsten van het door de FIA ingestelde onderzoek. Op de vraag of Hill er moeite mee had om terug te keren in 1995, antwoordt de oud-coureur. "Totaal niet. Ik wilde het kampioenschap winnen", aldus Hill, die weet dat Hamilton in een iets andere situatie zit. "Lewis heeft er al zeven. Dat is nogal een verschil. Hij gaat tevens richting het einde van zijn loopbaan. Toch denk ik dat die achtste wereldtitel wel erg verleidelijk is. Ik weet wel zeker dat hij terug wil komen om die te pakken."