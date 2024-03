Hill: "Sainz bevrijd door nieuws dat hij weg moet bij Ferrari F1"

Max Verstappen had twee ijzersterke races achter de rug, maar in Australië stond Carlos Sainz in de schijnwerpers. Ondanks een intensieve herstelperiode na zijn operatie aan een blindedarmontsteking slaagde de Ferrari-coureur erin om optimaal te profiteren van de vroege uitvalbeurt van Verstappen door de Grand Prix van Australië te winnen. F1-kampioen Damon Hill was onder de indruk van deze zege, die hij nog indrukwekkender vond dan zijn zege in Singapore van afgelopen jaar. "Gezien de omstandigheden en het feit dat hij te horen heeft gekregen dat hij na dit jaar niet meer nodig is [bij Ferrari], zou iemand ontmoedigd kunnen raken", zegt Hill in de F1 Nation-podcast. "Maar zo zit hij niet in elkaar."

"Het heeft hem wellicht bevrijd om te zeggen: 'Ik ben hier voor mezelf en ik ga deze Ferrari gebruiken en doen wat ik wil doen. Je kunt me vertellen dat ik moet stoppen, maar dat doet er niet toe omdat ik strijd om te overleven'", vervolgt Hill. "Als mensen wat terneergeslagen zijn, kunnen ze ofwel weer opstaan, of blijven liggen en wegkruipen. Maar dat doet hij niet, zo zit hij niet in elkaar. Hij heeft echt vechtlust laten zien. Hij heeft zichzelf geweldig geuit in dat weekend."

Sainz legde na zijn zege uit dat hij vlak voor de reis naar Australië niet verwacht had dat hij in Melbourne zou racen. Hij heeft van alles geprobeerd om het herstel te versnellen en bij aankomst ging het een stuk beter voor de Spanjaard. "We wisten niet of hij kon rijden en zijn gezicht ziet er heel anders uit", stelt Hill. "Hij heeft veel gewicht verloren. Het is opmerkelijk hoe hij dat heeft gedaan terwijl hij niet zo hard kon trainen en zijn reserves kon opbouwen."

Na de eerste drie races van het seizoen 2024 heeft Charles Leclerc een kleine voorsprong op Sainz, al miste hij dus de Grand Prix van Saudi-Arabië. Het leidt tot de vraag of Ferrari er goed aan heeft gedaan om Sainz de deur te wijzen voor 2025 om Lewis Hamilton te kunnen omarmen. Hill durft niet te zeggen wie van de twee de betere coureur is, maar ziet in Sainz wel een besluitvaardig coureur. "In Silverstone gaf Carlos instructies aan het team over de strategie en Charles was meer van 'vertel me wat ik moet doen' en hij kon het niet hebben dat er teamorders waren. Dat zijn de tekenen van een coureur die in staat is om veel informatie te verweken tijdens het rijden", doelt hij op Sainz. "Carlos is slim en heeft laten zien dat hij niet alleen maar denkt, maar ook snel is. Charles werd om wat voor reden dan ook verslagen in de kwalificatie en de race."