Max Verstappen pakte in Italië zijn tiende zege op rij en zijn twaalfde van het huidige Formule 1-seizoen. Hiermee verbrak de regerend wereldkampioen het oude record van Sebastian Vettel. De Duitser won in 2013 met Red Bull Racing negen zeges op rij. Mercedes-teambaas Toto Wolff werd naderhand gevraagd naar zijn mening over het record, maar zei dat het niet belangrijk en puur voor Wikipedia was: "Niemand leest dat", aldus de chef van Mercedes.

Damon Hill reageert verbaasd op de uitspraken van Wolff. De wereldkampioen van 1996 had dit niet van de Oostenrijker verwacht. "Het klonk wat onbeleefd en niet netjes. Dit is ook niet echt des Toto's. Normaal is hij altijd sportief", zegt Hill tegen Sky Sports. "Ik denk dat het te pijnlijk was. Ze weten nu hoe het voelt om gedomineerd te worden. Ze kwamen niet eens op het podium. Ze lijken in de war en niet te weten wat ze moeten doen, maar wie weet dat wel? Ferrari deed het geweldig. Ik denk dat de baan bij hun auto paste. Toch lijkt het dat overal waar we komen, Red Bull de overhand heeft en we altijd moeten toekijken hoe het zich ontvouwt. Kan Red Bull elke race winnen? Dat is goed mogelijk."

Voor Verstappen was het in de beginfase op Monza zaak om Charles Leclerc achter zich te houden en diens teamgenoot Carlos Sainz in een foutje te dwingen. Dat lukte. Na vijftien ronden blokkeerde de Spanjaard bij het ingaan van de eerste chicane. Met een betere exit kon Verstappen een poging wagen. Toen de inhaalactie eenmaal geslaagd was, reed de Nederlander weg en verbrak met zijn zege dus een record. "Hij bereikte iets dat nooit iemand eerder deed. Red Bull won van de laatste 25 Grands Prix ook nog eens 24", gaat de Brit verder. "Dit jaar staat de teller al op veertien stuks. Dat is een bizar record, maar dat ligt niet alleen aan de auto. Deze vent (Verstappen) is een speciale. In zijn loopbaan en vanaf het moment dat hij in F1 kwam, heeft hij dingen gedaan die niemand ooit eerder deed. Hij werd uitgedaagd door Sainz en Leclerc, dus strijd was er wel."

Video: Max Verstappen wint zijn tiende Formule 1 Grand Prix op rij