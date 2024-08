Hill adviseert Tsunoda: Kijk verder dan Red Bull F1

Bij Red Bull Racing zit men met een luxeprobleem. Het team heeft veel talenten die op de deur kloppen voor een zitje in de Formule 1 terwijl het ook eventueel kan wisselen in rijdersline-ups met zusterteam RB F1. Ondanks een moeilijke periode voor Sergio Pérez houdt Red Bull vast aan de line-up, waardoor RB F1 ook op dezelfde voet doorgaat. Voor Yuki Tsunoda is dat een gemiste kans, wetende dat hij voor 2025 opnieuw bij RB F1 zal blijven. Oud-Formule 1-coureur Damon Hill ziet ook weinig kansen nog voor Tsunoda, die dan aan zijn vijfde seizoen bij het juniorteam zou beginnen en adviseert hem verder te zoeken. "Als ik hem was, dan zou ik nu gaan bellen met Aston Martin", zegt Hill in de F1 Nation-podcast. "Hij is Japans en het team krijgt Honda-motoren", legt de F1-kampioen van 1996 meteen een link om die samenwerking interessanter te maken.

Zelf heeft Tsunoda de laatste tijd zijn ongenoegen over de situatie bij Red Bull duidelijk gemaakt. "Ik weet niet of ze me wel of niet serieus overwegen voor dat zitje", zei Tsunoda in België. "Misschien zijn er op de achtergrond wel gesprekken gaande, maar behalve Max krijgt niemand daar volgens mij informatie over. Ik hoop dat ik in die gesprekken word genoemd en heb volgens mij alles gedaan wat ik moest doen. Ik ben best blij met mijn prestaties tot vandaag de dag. Wat moet ik nog meer doen dan?" Hill is het eens met de vraag die Tsunoda hardop stelt. "Hij heeft daar gelijk in. Ik kan het niet begrijpen, het is gewoon niet logisch", aldus de Brit, die het dus opneemt voor de 24-jarige Red Bull-junior.

Door de situatie bij Red Bull zijn er veel geruchten over de toekomst van Pérez en diens eventuele opvolger. Voor dit seizoen houdt Red Bull dus vast aan Pérez, maar het zou zomaar kunnen dat er voor 2025 anders besloten wordt. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde echter recentelijk dat er voor Pérez geen beter alternatief was binnen het eigen team. Kortom, ook de ervaren Daniel Ricciardo werd nog niet hoger ingeschat dan de Mexicaan. Hill zou er echter wel voor pleiten om de Australiër weer naast Verstappen te zetten, zoals van 2016 tot en met 2018 het geval was. "Als je foto's ziet van Max die het circuit per helikopter verlaat, samen met Ricciardo, dan zie je alleen maar lachende gezichten. Je krijgt het gevoel dat Max best blij zou zijn met 'Danny Ricc' als teamgenoot. Als zijn macht dusdanig is in dat team dat hij die beslissing bijna kan beïnvloeden, dan denk ik dat de druk erop zit om Danny erbij te halen."