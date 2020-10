Daimler-chef Kallenius: "Mercedes is het Bayern van de Formule 1"

Ondanks – of juist mede dankzij – alle successen in het hybride tijdperk wordt er al jaren gefluisterd dat Mercedes de sport zal verlaten. Het verhaal werd en wordt gevoed door geruchten over verzadiging bij de Zilverpijlen, spanningen tussen de nieuwe Mercedes- en Daimler-chef Ola Kallenius en teambaas Toto Wolff, de wens van die laatste om weer eens wat anders te gaan doen bijvoorbeeld met Lawrence Stroll en Aston Martin, een overname door Ineos en het uitblijven van een contractverlenging van Lewis Hamilton.

Onlangs nog verwees Mercedes in een officiële persverklaring een vertrek uit de Formule 1 op korte termijn resoluut naar het rijk der fabelen en Kallenius doet daar deze week nog een schepje bovenop. De Zweedse ‘vorstandsvorsitzender’ van Daimler legde in een gesprek met de media de parallel tussen ‘zijn’ renstal en Bayern München. “We hebben net zo weinig redenen om uit de Formule 1 te stappen als Bayern München uit het voetbal.” Kallenius wees er op dat het budgetplafond dat volgend jaar ingaat nieuwe kansen biedt. “De kasstroom [naar het Formule 1-project] zal in de komende drie jaar halveren. Dat betekent dat we in de Formule 1 een nog agressievere kostenreductie kunnen doorvoeren als in de rest van de onderneming.”

De woorden van Kallenius weerspiegelen uitspraken van Wolff die al eerder verwees naar het rijke autosportverleden van Mercedes. “Ik denk dat de racerij in het DNA van Mercedes zit. De eerste Mercedes ooit was zelfs een raceauto.”

In navolging van Renault, dat het sportmerk Alpine op de kaart wil zetten en vanaf volgend jaar onder die naam gaat rijden, wil ook Mercedes het race-DNA meer zichtbaarheid geven en daarom wordt er in de komende jaren meer de nadruk gelegd op AMG, het high-performance-merk van Mercedes. “Onze F1-wagens zijn high-perfomance auto’s”, aldus Wolff in een recent interview. “De naam Mercedes zal niet verdwijnen uit de Formule 1, in tegendeel: het zal altijd Mercedes blijven. Het chassis blijft Mercedes, de teamnaam blijft Mercedes, wij blijven allemaal Mercedes-mensen. Daarnaast zijn we echter ook AMG.” Die stijlbreuk wordt volgend jaar zichtbaar als het team verdergaat onder de officiële naam Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.