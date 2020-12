Renault: Klachten Racing Point over test Alonso zijn ‘hypocriet’

Na fanatiek lobbyen heeft Renault eerder deze week zijn zin gekregen, want Fernando Alonso heeft toestemming gekregen om deel te nemen aan de test in Abu Dhabi. Die test was oorspronkelijk bedoeld voor jonge coureurs met maximaal twee Grands Prix ervaring, alhoewel de FIA opmerkte dat er uitzonderingen gemaakt konden worden. Dat is dus gebeurd, waardoor niet alleen Alonso maar bijvoorbeeld ook Sebastien Buemi en Robert Kubica kunnen testen voor respectievelijk Red Bull en Alfa Romeo. Dit tot frustratie van Racing Point, McLaren en Ferrari. De eerste twee teams missen de test vanwege het ontbreken van een jonge coureur in de gelederen, terwijl Ferrari nu lobbyt om Carlos Sainz in te kunnen zetten.

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer heeft publiekelijk een diplomatische aanpak gekozen, ondanks de duidelijk aanwezige frustratie over de goedkeuring van Renaults plannen. “Ik was verrast dat Fernando toestemming kreeg, dus we moeten daarover gaan praten met de FIA. De regels zijn duidelijk - het is een young driver test en een tweevoudig wereldkampioen van tegen de veertig vind ik geen jonge coureur. Ik moet eerst begrijpen wat de regels zijn en daarna zien we welke stappen we ondernemen.”

Abiteboul is niet onder de indruk van de kritiek van Szafnauer en stelt voor dat hij de zaak bij de FIA neerlegt. “Er staat aangegeven dat het voor jonge coureurs is, plus iedereen aan wie de FIA toestemming geeft. En de FIA heeft het volste recht om dat te doen”, beargumenteert de Renault-baas. “Dus als Otmar een claim wil indienen bij de FIA, dan is dat nogal hypocriet omdat wij weten dat ze een illegale auto hebben. Wij hebben ons daarbij neergelegd. Maar als je dan nu naar de FIA wil stappen, dan vind ik dat op zijn minst ironisch.”

Inzet Alonso voor 'eigen competitiviteit' Renault

De grootste zorg van de tegenstanders van Alonso’s deelname aan de test is het feit dat Renault hierdoor een sportief voordeel verkrijgt, omdat de Spanjaard zo een groter stempel kan drukken op de ontwikkeling van het team deze winter. Abiteboul kan dan ook niet anders dan toegeven dat de inzet van Alonso puur voor eigen gewin is. “Wat we doen met Fernando dient absoluut geen commercieel belang. We doen het voor de sport en onze eigen competitiviteit, maar dat geldt voor alle teams. We zijn hier open over geweest richting de FIA en de F1.” Ook benadrukt Abiteboul dat Alonso geen ontwikkelingsonderdelen kan testen in Abu Dhabi. “We zijn hoe dan ook beperkt in wat we kunnen doen. Het is vooral ook onderdeel van het in vorm krijgen van Fernando.”

Wat volgens de Fransman ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de keuze van de FIA is de goede staat van dienst van Renault in het opleiden van racetalenten. Zo staat ook juniorrijder Guanyu Zhou aan de start van de testdag. “Ik denk niet dat er veel fabrikanten zijn die ook maar de helft van ons bedrag heeft geïnvesteerd in jonge coureurs, met onze Academy, verschillende activiteiten, de Formule Renault Eurocup enzovoorts”, zei Abiteboul, die stelt dat ‘de helft’ van alle huidige F1-coureurs in Renaults opleidingsklasse heeft gereden. “Maar deze keer denken wij aan volgend seizoen. We moeten verder na wat een geweldige relatie met Daniel [Ricciardo] is en we willen onze relatie met Fernando opbouwen. In dat licht hebben we gevraagd om toestemming, en de FIA heeft het volste recht om goedkeuring te geven. Dat hebben ze gedaan, dus men moet dat maar accepteren.”

