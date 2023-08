Alpine heeft een zeer bewogen achttien maanden achter de rug. Het team haalde Otmar Szafnauer over van Aston Martin als nieuwe teambaas en hij kreeg de taak om van de Franse formatie een kampioensteam te maken. Daarnaast kwam Pierre Gasly als nieuwe teamgenoot van Esteban Ocon, al was dat wel het gevolg van contractuele strijd met reservecoureur Oscar Piastri en het vertrek van Fernando Alonso. In diezelfde achttien maanden heeft Alpine afscheid genomen van Marcin Budkowski (teambaas), Alain Prost (adviseur), Laurent Rossi (Alpine CEO, andere functie binnen Renault), Szafnauer, Alan Permane (sportief directeur) en Pat Fry (technisch directeur).

Iemand die ervaring heeft met de gang van zaken bij het team uit Enstone, is voormalig Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul. Hij stond van 2014 tot en met 2020 aan het roer van Renault. Volgens de Fransman zijn de wijzigingen in het bestuur het gevolg van een verlies van geduld. "Het weerspiegelt ontevredenheid over de resultaten en zeer waarschijnlijk een verlies van geduld aan de kant van het management van de Renault Group", zegt Abiteboul tegen France Info. "Behalve ongeduld was er misschien ook een beetje arrogantie aan het begin van het seizoen, of een overdaad aan zelfvertrouwen. Als je de realiteit niet onder ogen ziet, kun je jezelf veel dingen wijs maken. Het is niet uitgesloten dat het verhaal dat we onszelf intern vertelden te vleiend was."

Een van de pijlers van Alpine was het zogenaamde plan van honderd races. Dat plan werd geïntroduceerd om het team een duidelijk tijdsplan te geven om binnen honderd races, dus ongeveer vier seizoenen, van middenveldteam om te toveren tot een kampioensteam. Szafnauer benadrukte in zijn laatste weekend als Alpine-teambaas echter dat dit soort projecten tijd vergen en dat hij 'goede mensen' van andere teams had vastgelegd, maar dat ze zich pas in 2024 of 2025 bij het team uit Enstone kunnen voegen. Abiteboul snapt zelf ook niet zo goed waarom zo'n plan er überhaupt is gekomen.

"Waarom niet 120, waarom niet 80...", vraagt de Fransman, nu actief als teambaas van Hyundai in het WRC, zich af. "Ik begrijp het niet. Als je met zo'n plan komt, weet je zeker dat je het mis hebt, omdat je niet weet wat de anderen in de Formule 1 doen. De kolossale investeringen van Aston Martin, het ongelooflijke momentum van Red Bull, niets van dat alles gaat stoppen alleen maar omdat Laurent Rossi's 99ste Grand Prix eraan komt."

"Het vorige managementteam stond erop om een complete reset uit te voeren na mijn vertrek, wat inhield dat er zo'n vijftien mensen ontslagen moesten worden", vervolgt Abiteboul. "We onderschatten dit de hele tijd in de Formule 1, net als in andere ultracompetitieve sectoren: het kost tijd om iemand van de concurrentie binnen te halen. Als je vijftien mensen verliest en aanwerft... duurt het twee of drie jaar voordat het effect heeft. Van de herschikking die Laurent Rossi wilde doorvoeren, hebben we de resultaten nog niet eens echt gezien."

Twee namen is één te veel

Volgens Abiteboul ontbreekt het bij Alpine aan teamgeest en -cultuur. "De investeringen zijn gedaan, de middelen, de ambities van de groep, de bedrijfsstrategie met het merk Alpine... Het is er allemaal. Als een team alles heeft, heeft het iets nodig dat verder gaat dan dat, iemand die het voortstuwt. De kracht van een individu dat 1.000 mensen bij elkaar kan brengen is heel samenbindend."

Het is daarom volgens de voormalig Renault F1-teambaas geen goede zaak dat het team Pierre Gasly en Esteban Ocon naast elkaar heeft gezet. "Twee namen is er één te veel. Als je je ogen sluit en aan Mercedes denkt, denk je aan Lewis Hamilton, ook al heeft Nico Rosberg een aantal buitengewone dingen gedaan. Als je aan Red Bull denkt, denk je aan de eerste cyclus rond Sebastian Vettel en daarna aan de tweede cyclus rond Max Verstappen. Er is behoefte aan een coureur die ook een beetje een teambaas is", aldus Abiteboul.