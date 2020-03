Abiteboul: "In 2022 moeten we strijden om de podiums"

De wereldwijde crisis is niet alleen slecht nieuws voor de kleine, financieel worstelende teams, ook de grote fabrieksteams moeten vrezen voor hun voortbestaan. Bij Mercedes en Renault wordt op directieniveau al langer getwijfeld over voortzetting van de geldverslindende Formule 1-projecten. De coronacrisis zou wel eens het laatst zetje kunnen zijn om de stekker uit de geldverslindende projecten te trekken.

Vooral bij Renault wordt openlijk getwijfeld over de toekomst van het bedrijf in de Formule 1. Het fabrieksteam is een van de pioniers in de sport en won in 2005 en 2006 de constructeurstitel. Na een kort vertrek is de equipe sinds 2016 weer terug als constructeur en motorleverancier. Na een aanvankelijk opwaartse lijn met achtereenvolgens een negende (2016), zesde (2017) en vierde (2018) plaats in het kampioenschap, werd Renault vorig jaar 'slechts' vijfde achter klantenteam McLaren. Frustrerend, geeft teambaas Cyril Abiteboul – in gesprek met Autocar – ruiterlijk toe: “Eigenlijk is er maar één woord: teleurstellend. Dit [resultaat] kwam na drie seizoenen van vooruitgang. Met Daniel Ricciardo aan boord, hadden we dat graag willen voortzetten, maar het stokte.”

De 42-jarige Abiteboul werkt – met een korte uitstap naar Caterham – al sinds 2001 bij Renault. In die periode zag hij het team wereldtitels pakken, maar zich ook terugtrekken uit de sport. Onder CEO en Formule 1-liefhebber Carlos Ghosn werd in 2016 een nieuwe poging ondernomen om de Olympus te betreden. De in Brazilië geboren Libanees werd in november 2018 echter op staande voet ontslagen wegens fraude. Zijn tijdelijke opvolger Clotilde Delbos liet herhaaldelijk weten niets met Formule 1 te hebben, en is het nog onduidelijk wat de sinds januari aangetreden nieuwe CEO Luca de Meo voor toekomstvisie heeft.

Abiteboul maakt zich geen zorgen over het gebrek aan consistentie bij het Renault-bestuur: “Elk team voelt druk [van bovenaf]. Maar er is iets vreemds met Renault. Het lijkt wel alsof wij vaker antwoord moeten geven op dit soort vragen dan andere teambazen. We zijn al 42 jaar actief in de Formule 1. Ik geef toe dat we niet erg consistent presteren en dat de wisselingen aan de top niet altijd helpen. Ik begrijp dat. Maar de waarheid is dat we twee fabrieken [in Enstone en Viry-Châtillon] en 1200 man personeel hebben en dat we het voor komend seizoen en het jaar er na goed voor elkaar hebben.”

Abiteboul verwacht dan ook in 2022, als de nieuwe regels van kracht worden, mee te kunnen strijden om een plek in de top drie: “We kunnen ons niet altijd maar blijven verstoppen. De verwachtingen moet realistisch en redelijk zijn. Ik denk niet dat we zullen domineren, maar strijden om de podiums moet het doel zijn.”