Abiteboul: 'Toekomst Renault in F1 lijkt veilig'

Renault ging door een turbulente periode na de arrestatie van voormalig topman Carlos Ghosn eind vorig jaar. Daarop werd het management van de Renault-Nissan alliantie flink door elkaar geschud. De groep maakte het voorbije jaar fors verlies, met een besparingsronde als logisch gevolg. Interim CEO Clotilde Delbos liet in oktober al weten dat alle activiteiten van de groep opnieuw worden bekeken, waaronder ook het Formule 1-programma. Delbon wordt straks afgevaardigd CEO wanneer de nieuwe CEO Luca de Meo het roer overneemt.

Teambaas Cyril Abiteboul vertrouwt er echter op dat de toekomst van zijn team in Enstone veilig is ondanks de veranderingen binnen het moederbedrijf. “De belangrijkste ontwikkeling is dat we nu een nieuwe structuur hebben in het bestuur van Renault. Met Luca de Meo hebben we nu een duidelijke CEO. Hij komt pas in juli, maar we hebben tenminste een naam en datum. Het belangrijkste element is dat Clotilde Delbon zal aanblijven als afgevaardigd CEO wanneer De Meo komt. Dat is heel belangrijk, want dat betekent dat er continuïteit is. Dat wil zeggen dat alles wat we nu bespreken met Delbos ook zal gelden wanneer De Meo erbij komt."

Het Renault-programma is niet goedkoop, zeker niet nu het team geen klantenmotoren meer levert om een klein deel van de kosten te recupereren. McLaren stapt na dit seizoen over op motoren van Mercedes. Volgens Abiteboul kan het bestuur van Renault de publicitaire waarde van de sport echter wel appreciëren. “Delbos is ook de CFO, de financiële baas, en is dus veel met cijfers bezig. Formule 1 kost veel, maar het is ook een investering. Het gaat voor ons in de goede richting. Het marktaandeel gaat de hoogte in, het prijzengeld wordt beter, er komt een budgetplafond en de motorreglementen blijven stabiel. De cijfers zien er dus gezond uit. Ik heb daarom alle redenen om te geloven dat we voor de lange termijn zullen blijven.”

Ook ambassadeur Alain Prost ziet positieve signalen, al moet het team beter gaan presteren dan de teleurstellende vijfde plaats in 2019. “Als grote constructeur kan je niet alle problemen verbergen met een nieuwe CEO en organisatie. Maar het is goed om nu nieuwe mensen erbij te hebben. Die mensen zijn allemaal bezorgd, maar ze zijn ook heel gemotiveerd wat de F1 betreft. Een grote constructeur mag niet te ver van de top af zitten. Waar we vorig jaar waren, dat was onaanvaardbaar. Zoveel is zeker. We moeten tonen dat we ons kunnen verbeteren."

Met medewerking van Jonathan Noble