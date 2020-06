Abiteboul: “Rijderskeuze laatste puzzelstukje van wederopbouw”

Na 2020 neemt Renault F1 Team afscheid van Daniel Ricciardo, die voor 2021 naar McLaren vertrekt. Daar wordt de Australiër de vervanger van Carlos Sainz Jr., die op zijn beurt Sebastian Vettel aflost bij Ferrari. Ferrari en McLaren kondigden hun nieuwe aanwinsten snel achter elkaar aan, maar bij Renault zijn er nog geen knopen doorgehakt. Eerder gaf Abiteboul al toe dat die keuze niet voor de eerste race gemaakt gaat worden en bij het Franse radiostation RMC verklaart de Fransman nogmaals waarom dat niet gedaan wordt. “Het is een enorm belangrijk besluit, want deze coureur rijdt waarschijnlijk de komende jaren voor ons, in ieder geval tot en met 2022, wanneer de grote reglementaire verandering komt die afgelopen week goedgekeurd werd.”

Vanaf 2021 gaat het budgetplafond gelden, waarvan de hoogte vorige week bijgesteld werd van 175 naar 145 miljoen dollar. In 2022 komt vervolgens een pakket ingrijpende veranderingen aan het technische reglement. “Dat houdt in dat deze keuze voor een coureur op een bepaalde manier het laatste stukje van de puzzel van onze wederopbouw is”, verklaarde Abiteboul, die ook de aankondiging van CEO Clotilde Delbos over het aanblijven in de F1 een belangrijke stap noemde. “Deze coureurskeuze is zeer belangrijk en daarom is het van belang dat we onze tijd nemen en de juiste keuze maken.”

Abiteboul benadrukt dat er intern binnen Renault al wel gesproken wordt over opties voor het plekje naast Esteban Ocon. Er zijn meerdere opties, waaronder Fernando Alonso, die momenteel met het management, Alain Prost en Jérôme Stoll besproken worden. Op een snel besluit hoeft echter niet gerekend te worden. Abiteboul noemt een besluit voor de start van het seizoen zelfs ‘vreemd’. “Eerlijk gezegd vonden wij het enigszins vreemd om te beslissen over een coureur terwijl het seizoen nog niet begonnen is. We hebben ons een beetje losgeweekt van die beweging, wetende dat er opties zouden zijn.”

Met medewerking van Fabian Gaillard