Abiteboul: Renault blijft nog "lange tijd" in de Formule 1

Autofabrikant Renault verkeert door de coronacrisis in zwaar weer: de Franse minister Bruno Le Maire sloot vorige week zelfs niet uit dat het bedrijf zou kunnen omvallen als er geen staatssteun komt. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een steunpakket, maar de Franse overheid eist wel van Renault dat het zelf ook de nodige maatregelen moet nemen om de crisis te overleven.

Een van de maatregelen zou het opheffen van het Formule 1-team kunnen zijn. Renault stak de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s in het project, maar resultaten leverde dat niet op. Teambaas Cyril Abiteboul houdt echter vol dat Renault zal blijven bestaan, zo laat hij in de exclusieve #thinkingforward-serie van Motorsport.com weten. “We zitten in een enorme crisis dus het is moeilijk om precies te bepalen wat de economische gevolgen zullen zijn. Maar alles waarmee we bezig zijn, zoals een betere verdeling van prijzengeld en een lager budgetplafond zijn zaken die erg goed zijn voor ons. Het komt allemaal veel dichter in de buurt van het niveau waarop wij opereren. Het zakelijke model wordt voor ons veel interessanter.”

Een keiharde garantie van de top van Nissan-Renault, heeft Abiteboul niet. Het team de nek omdraaien zou echter een verkeerd signaal zijn aan autokopers, verdedigt Abiteboul zijn stal. “We zitten al sinds de jaren zeventig in de Formule 1. We zijn de sport altijd trouw gebleven en ik vind het belangrijk dat we ook in de toekomst trouw blijven aan onze wortels, aan waar we vandaan komen, aan onze geschiedenis. Niet alleen uit loyaliteit, maar ook omdat het je huidige en toekomstige klanten een verhaal biedt. Je wilt een duidelijk verhaal vertellen waarom een klant geïnteresseerd moet zijn in jouw merk en product en niet in het product van een ander.”

“Autosport voegt een unieke waarde toe aan je product. Daarom geloven wij er in, net zoals we in een aantal andere marketingactiviteiten geloven. Dit gaat alleen om meer dan dat: dit gaat ook over sport. Racen is ook emotie en Renault staat voor emotie. Daarom doen we dit al tientallen jaren en hebben we ook de intentie om het nog lange tijd te blijven doen”, vervolgt Abiteboul zijn pleidooi.

Nissan-Renault is echter ook actief in de Formule E. Abiteboul is niet bang dat het consortium besluit om alle pijlen op die sport te richten. “De trend van elektrificering gaat niet weg. Sterker nog, met de stappen die de automobielindustrie zet op weg naar duurzaamheid zal het alleen maar toenemen. Dat betekent dat ook de Formule 1 die trend in de gaten moet houden, maar dat doen we al sinds 2009 toen we onze eerste KERS-systeem introduceerden en daarna in 2014 met de hybride turbo’s. We moeten dat alleen nog beter over de bühne brengen, de marketing is op dat vlak vrij slecht. Maar de techniek is zeker relevant."

Met medewerking van Jonathan Noble en James Allen

VIDEO: Het volledige interview met Renault-teambaas Cyril Abiteboul