Abiteboul: "Teams niet uit op rechtszaak met brief over schikking"

Vrijdag bracht de FIA kort voor het einde van de laatste testdag in Barcelona een statement naar buiten over de schikking die getroffen werd met Ferrari in de kwestie rond de krachtbron. In dat korte statement stond beschreven dat de inhoud van de schikking tussen de FIA en Ferrari zou blijven. Zeven concurrerende teams (Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point en Williams) counterden woensdag met een eigen verklaring. Zij eisen volledige openheid van de FIA over de getroffen schikking. Komt die openheid niet, dan dreigen de teams met een rechtszaak om die openheid af te dwingen.

In gesprek met Autocar verklaart Abiteboul dat de teams een rechtszaak graag willen voorkomen. “Wat wij graag willen is op een punt komen waar de FIA en de F1, voor de reputatie van dit kampioenschap, beseffen dat ze hun licht moeten laten schijnen op dit verhaal, zodat wij de zaak achter ons kunnen laten. Dat willen wij, maar we hebben wat geruststelling nodig voordat we dat doen.” Het tweede statement van de FIA, dat donderdag gepubliceerd werd, was volgens Abiteboul niet bevredigend. “Wij hebben een statement naar buiten gebracht en de FIA heeft geantwoord, waarin bevestigd wordt dat het een onduidelijk iets was, want anders was er nooit zo’n schikking getroffen. Dus wat is de volgende actie? Dat gaan we met de zes andere teams overleggen, omdat het niet echt antwoord geeft op wat wij vragen.”

Volgens Abiteboul kwam de oorspronkelijke verklaring over de schikking als een verrassing. De brief die de zeven teams gezamenlijk de wereld in stuurden, diende meerdere doelen. Zo willen de teams graag te weten komen hoe en op basis waarvan de schikking tot stand is gekomen. “En, terwijl we klagen over de schikking tussen de FIA en Ferrari, wat we niet zozeer doen om het besluit te veranderen, willen we graag begrijpen of het iets is wat beschikbaar is voor iedereen”, zegt Abiteboul. “Omdat het ook refereert naar een aantal extra maatregelen die genomen worden om te monitoren wat er bij de teams gebeurt, willen we er graag voor zorgen dat we eraan voldoen. Reglementen en toegang daartoe moeten voor alle deelnemers gelijk zijn.”