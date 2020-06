Abiteboul: 'Pas volgend jaar weer publiek bij Grands Prix'

Renault-teambaas Cyril Abiteboul, aanwezig bij een evenement van Renault-hoofdsponsor DP World, verwacht dat er een volledige winter over heen zal gaan voor de promotors het vertrouwen hebben om weer veilig publiek toe te laten. “Tribunes vol met mensen die hun helden toejuichen – soms, zoals op Silverstone zijn het er wel 120.000 – dat kan nog wel even duren. Ik kijk zelf eigenlijk nog niet zo ver vooruit, maar als je kijkt naar hoe de pandemie zich ontwikkelt en fluctueert dan zouden we misschien wel een hele cyclus, een hele winter dus, moeten wachten voor we promotors vinden die het financiële risico willen aangaan om een race met volle tribunes te organiseren.”

Volle tribunes betekenen namelijk inkomsten voor de circuits en dat betekent dat ze contractueel verplicht zijn om geld af te dragen aan Liberty Media. Dit seizoen liggen de zaken echter wat anders, omdat overal ter wereld grootschalige evenementen met toeschouwers werden verboden. Zonder kaartverkoop hebben de circuiteigenaren nauwelijks inkomsten en dat heeft er toe geleid dat de Formule 1-organisatie de circuits waarop dit jaar wel wordt gereden, financieel flink tegemoet is gekomen.

Door de coronapandemie vindt pas volgende week in Oostenrijk de eerste Grand Prix plaats, zonder publiek. Hoewel Abiteboul baalt van de autosportloze periode die achter ons ligt en niet kan wachten om weer met zijn team het circuit op te gaan, houdt hij toch ook een goed gevoel over aan de voorbije maanden. “Er is één ding waarvan ik echt heb genoten tijdens deze crisis. Dat is het feit dat iedereen extreem open en transparant was over de moeilijkheden waarvoor ze gesteld stonden. In onze wereld waarin iedereen zijn kaarten altijd dicht voor z’n borst houdt, was iedereen nu erg open. Ik denk dat we een heleboel hebben bereikt simpelweg omdat de situatie nu eenmaal een totaal andere aanpak vereiste. Eerlijk gezegd denk ik dat bepaalde zaken de afgelopen periode een stuk gezonder, directer en transparant waren.”