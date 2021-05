Abiteboul zou eind vorig jaar zijn rol als teambaas inruilen voor een functie bij Renault’s sportmerk bij Alpine, maar op het laatste moment ging dat niet door en begin dit jaar vertrok hij bij Renault. Nu keert hij dus als adviseur van Mecachrome terug in de autosport, schrijft Auto Hebdo. Dat blad citeert Christian Cornille, de CEO van Mecachrome. “We zijn er trots op dat Cyril zijn expertise in de sector in onze groep zal kunnen inbrengen.” De taak van Abiteboul zal er vooral uit bestaan om “strategische opties voor te stellen voor de middellange termijnontwikkeling van de motorsportactiviteiten van de groep.”

Mecachrome helpt Renault niet alleen bij het produceren van de Alpine F1-motoren, maar is ook als motorleverancier actief in de Formule 2, de Formule 3 en andere raceklassen. Het lijkt niet aannemelijk dat Abiteboul ook daadwerkelijk terug zal keren in de F1-paddock.