Betreedt Hyundai de Formule 1? "Geen concrete plannen voor entree"

De grote bazen van de Formule 1 praten al enige tijd over enkele autofabrikanten die achter de schermen bezig zijn met een entree in de koningsklasse in 2026. De sport introduceert dan een nieuw motorreglement, wat instappen in dat jaar aantrekkelijk maakt. Hyundai wordt regelmatig genoemd als mogelijke nieuwe toetreder. De geruchten rond deelname van het merk namen toe toen Cyril Abiteboul werd aangetrokken als nieuwe baas van de autosportdivisie. De Fransman heeft een verleden in de Formule 1 als teambaas van zowel Caterham als Renault. Hij weerspreekt echter het gerucht dat zijn komst bij Hyundai een voorbode is van een entree in de Formule 1. De houding van de Zuid-Koreaanse fabrikant is helder: het World Rally Championship past momenteel het beste bij het bedrijf als het gaat om de verkoop van straatauto's, en dus ligt daar voorlopig de focus op.

"Er is geen concreet plan", zegt Abiteboul tegenover geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, over deelname aan andere raceklassen als sportscars en F1. "Hyundai is natuurlijk een bedrijf dat warm loopt voor een fantastische ontwikkeling op wereldschaal, met een nieuwe lijn aan producten, een uniek gamma enzovoorts. En ze bedrijven autosport om het merk te ondersteunen. Met de rest van het bedrijf moet ik erachter komen wat we als onderneming nodig hebben en hoe we dat op dit moment het beste kunnen ondersteunen. En rally is de beste oplossing om het segment kleine auto's te promoten. We moeten echter ook kijken naar wat er in de toekomst gaat gebeuren met dat segment, zodat we ervoor kunnen zorgen dat rally daar relevant voor blijft. Dat geniet momenteel onze prioriteit. Daar zijn we ons voor aan het klaarstomen. We moeten winnen en zien te garanderen dat de rallysport blijft aansluiten bij de belangen van het bedrijf."

Kijkt Hyundai dan helemaal niet naar de Formule 1? Ook dat is volgens Abiteboul niet het geval, maar een eventuele deelname hangt volledig af van in hoeverre dat aansluit bij de belangen van de automaker. "Ik wil geen ja zeggen, want dan gaan jullie uitweiden over dat Hyundai naar F1 komt. Ik wil teruggaan naar mijn vorige antwoord. We moeten ervoor zorgen dat het in het belang van het bedrijf is", aldus Abiteboul. "Op dit moment past de rallysport daarbij en onze prioriteit is om dat zo te houden. Daarvoor werken we samen met de FIA en de promotors. Als we daarnaast nog meer dingen moeten doen, dan zien we dat te zijner tijd wel. Momenteel ligt daar niet onze prioriteit, dat is namelijk winnen in de rallysport."