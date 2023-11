Abiteboul: Dominantie Mercedes F1 en Red Bull niet te vergelijken

Waar Red Bull van 2010 tot en met 2013 de Formule 1 domineerde, sloeg Mercedes F1 harder terug in het hybridetijdperk door van 2014 tot en met 2020 de coureurstitels in de wacht te slepen. Nu is die periode voorbij en is het weer Red Bull dat de boventoon voert. Voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul wil deze twee recente dominante perioden echter niet met elkaar vergelijkbaar. Hij legt in gesprek met France Info uit waarom. "De dominantie van Mercedes was te danken aan één element: de motor. Deze was uitzonderlijk", stelt de Fransman. "Iedereen heeft zijn ups en downs gehad, zijn briljante momenten en zijn problemen. Een ander team, Red Bull, liep gewoon over water."

Waar Red Bull met de RB19 domineert, moeten teams als Aston Martin, Ferrari en McLaren in de achtervolging. Hoewel die teams stappen hebben gezet, blijft de RB19 nog steeds de sterkste bolide van het veld. "Het is verbazingwekkend omdat Red Bull ongevoelig lijkt voor alles, ongevoelig voor alle variabelen, of het nu wind, temperatuur of grondeffect is. Dat maakt hun dominantie nog indrukwekkender", aldus Abiteboul. Zijn merk leverde jarenlang krachtbronnen aan Red Bull, maar vanwege tegenvallende prestaties en betrouwbaarheid stapte de Oostenrijkse renstal over op Honda.

Een van de grootste redenen van dat succes is Max Verstappen. Hij heeft dit seizoen meerdere records verbroken op weg naar zijn derde Formule 1-titel en is in zijn eentje al goed genoeg geweest voor de constructeurstitel van Red Bull. "Het is brutaal", zegt Abiteboul. "Hij is zo sterk dat hij in staat is om een coureur als Sergio Pérez, die veel heeft meegemaakt, omlaag te drukken en te breken." Zelfs in races waar hij van ver moest komen, zoals in België en Saudi-Arabië, was hij volgens Abiteboul 'door geduldig te zijn' in staat om omhoog te klimmen en in te halen 'zonder fouten te maken'. "Er komt veel volwassenheid vanuit Red Bull en Max. Ik heb de indruk dat hij veel rustiger is."

De dominantie van Verstappen resulteert echter niet in een onvoorspelbaar seizoen zoals 2010 of 2012. "Voor degenen die zich alleen richten op wie er wint, is het een saai seizoen, maar daarachter is het bijzonder interessant", merkt Abiteboul op. "Ik vind alle gevechten mooi." Of het volgend jaar weer helemaal door elkaar geschud wordt, nu de teams stappen vooruit zetten? "Mensen willen graag dat ik ja zeg, maar ik denk het niet."