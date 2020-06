Cruciale F1-stemming over budgetplafond en 'radicale veranderingen'

Het meest tot de verbeelding sprekende element van deze stemronde is zonder twijfel het budgetplafond. De afgelopen maanden is er achter de schermen langdurig gesteggeld over de bovengrens van dat plafond. Het resultaat? Een compromis van 145 miljoen dollar vanaf 2021, omgerekend zo'n 132 miljoen euro. Om aan de wens van onder meer McLaren tegemoet te komen, is er nog een extra aspect aan het plan toegevoegd. Het genoemde bedrag wordt in de seizoenen na 2021 jaarlijks teruggebracht met vijf miljoen dollar.

Het is een salomonsoordeel waarmee de FIA alle betrokkenen overstag wil krijgen. Het plan komt op termijn immers in de buurt van de honderd miljoen waar McLaren voor pleitte, terwijl Red Bull en Ferrari voor 2021 nog houvast hebben aan die 145 miljoen. Zo liet Ferrari-teambaas Mattia Binotto al weten dat men ook met niets minder akkoord gaat. "Een bovengrens van 145 miljoen is al enorm veeleisend voor ons, zeker in vergelijking met wat er vorig jaar in juni werd vastgesteld", zegt hij tegen The Guardian. "Daar moeten we grote offers voor brengen, vooral in het personeelsbestand. Als het bedrag nog lager zou worden, dan komen we in een positie waarin ons race-DNA in het geding is." Met een gulden middenweg van 145 miljoen en pas gaandeweg verdere reductie, hoopt de FIA dat alle partijen instemmen.

'Aero-handicap' en open source: F1 moet spannender

Het budgetplafond is echter niet het enige onderwerp van gesprek vanmiddag. Zo heeft de stemronde ook betrekking op een ontwikkelingsysteem met zogenaamde 'tokens'. Dit betekent dat de doorontwikkeling van de huidige auto's drastisch wordt beperkt. Ongelimiteerd ontwikkelen is er niet meer bij, in plaats daarvan krijgen alle teams een vastgesteld aantal 'tokens' - noem het een soort jokers die teams mogen inzetten. Iedere vorm van doorontwikkeling van de auto staat gelijk aan een bepaald aantal tokens, die teams naar eigen wens mogen inzetten. Maar de hoeveelheid daarvan is beperkt. Ontwikkelen wordt dus een kwestie van kiezen, een kwestie van 'hoe zet ik mijn tokens op de beste manier in?' Het mes moet zodoende aan twee kanten snijden. Aan de ene kant kunnen de topteams niet meer ongelimiteerd doorontwikkelen, waardoor het veld in elkaar moet schuiven. Tegelijkertijd is dit een extra manier om de kosten te drukken.

Min of meer dezelfde filosofie geldt voor twee andere voorstellen die vandaag in stemming worden gebracht. Het eerste plan gaat over een 'aerodynamische handicap'. Dit betekent dat topteams minder windtunnel- en ontwikkelingstijd krijgen dan de mindere goden. Teams die de zaken met het aero-pakket al goed voor elkaar hebben, worden dus gestraft en krijgen minder kans tot doorontwikkeling. Kleinere teams krijgen in verhouding juist meer tijd, waardoor zij het gat kunnen dichten.

Tegenstanders noemen dit een soort 'balance of perfomance', woorden waar F1-bonzen traditioneel een nare smaak van in de mond krijgen. Maar deze methode beschouwt men als een minder kunstmatige manier dan bijvoorbeeld strafgewicht en wordt daardoor wel degelijk aan de teams voorgelegd. Het laatste grote onderwerp heeft betrekking op 'open source', een manier om kennis te delen. In plaats van bepaalde onderdelen volledig te standaardiseren, moeten teams hun concepten voor diezelfde onderdelen prijsgeven. Andere teams kunnen het meest succesvolle concept kopiëren en hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Ook dit scheelt in de kosten.

Unanimiteit of een uitweg van de FIA?

Om al deze ontwikkelingen dit seizoen nog door te krijgen, is eigenlijk de unanieme steun van F1-teams nodig. Al is er sinds kort ook een slimme uitweg gecreëerd door de FIA met de zogenaamde 'safeguard clause'. Daarin staat beschreven dat bij onderwerpen die de FIA 'van vitaal belang acht voor het voortbestaan van de sport' een gewone meerderheid voldoende is. Mochten bovenstaande voorstellen op de manier worden geïnterpreteerd, dan kan die FIA die troefkaart dus nog spelen.

Met medewerking van Jonathan Noble