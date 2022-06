Crashes Schumacher bezorgen Haas steeds meer kopzorgen

Twee weken geleden in Monaco beleefde Mick Schumacher voor de tweede keer dit jaar een forse crash. De Duitser verloor de controle over zijn auto bij het zwembad en kwam op zo'n manier in de kunststof baanafzetting terecht dat zijn auto in tweeën brak. Eerder dit jaar schreef Schumacher ook al een VF-22 af door hard te crashen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië.

Gevraagd naar de gevolgen die de crash in Monaco voor het budget heeft, wijst teambaas Guenther Steiner op nog een ander probleem: “Voor het budget is het nooit goed, maar een bijkomend probleem waar we nu mee kampen is het tempo waarop we nieuwe onderdelen moeten produceren. Het wordt op dat vlak moeilijker en moeilijker. Bij Dallara werken ze dag en nacht om ervoor te zorgen dat we genoeg onderdelen hebben om door te gaan. Natuurlijk is geld ook een probleem, maar onze voornaamste zorg nu is het hebben van genoeg onderdelen, aangezien de productieafdeling maar zoveel kan doen. Je hebt bijvoorbeeld geen vijf mallen van een fairing. Daar heb je maar één van en als je er meerdere nodig hebt, kost dat gewoon tijd. Dit is een uitdaging, maar Dallara levert geweldig werk. Qua ophanging helpt Ferrari ons, omdat we op dat punt erg krap zitten. Ze kunnen er niet tegenop produceren. En als het om het budget gaat, zullen we ergens anders moeten besparen. We kunnen immers niet geld blijven uitgeven dat we niet hebben.”

Op de vraag van Motorsport.com of dit inhoudt dat het Haas F1 Team het bijvoorbeeld met een update minder moet doen tijdens het Formule 1-seizoen 2022, antwoordt Steiner: “Nee, dat kan je niet op die manier kwantificeren. We moeten gewoon ergens zien te bezuinigen. Het is niet zo dat als je onderdelen moet produceren na een crash, dit ten koste gaat van nieuwe onderdelen die je op de auto wil brengen. Zo simpel is dat niet. Je zal gewoon je best moeten doen om het team zo te runnen dat je alsnog binnen je budget blijft.” Op welke terreinen Haas wel mogelijk zal moeten inleveren, kan of wil Steiner niet specificeren: “Het is alles een beetje. Het gaat niet om één specifiek iets waar we op moeten inleveren. We zitten nog vroeg in het seizoen, dus we hopen dat we hier en daar nog wat kunnen besparen. Maar als het zo door blijft gaan, komt er wel een moment dat je niet genoeg tijd en geld meer hebt om nog aan je budget te kunnen voldoen.”

'Ga hem niet uitleggen dat hij moet stoppen met crashen'

Steiner zegt dat het team met Schumacher heeft gesproken over zijn crashes, maar dat de Duitser zelf maar al te goed begrijpt welke impact zijn incidenten hebben. “We hebben erover gesproken, maar ik ga hem niet vertellen hoeveel een crash gekost heeft of iets dergelijks. Hij weet dat het niet goed is voor het team. Ik bedoel, als ik dat aan hem zou moeten uitleggen, dan hoort hij hier niet thuis”, aldus Steiner. “Hij ziet zelf hoe groot de schade is en leest wat er geschreven wordt. En als hij naar me toe komt en vraagt of het echt zoveel heeft gekost, dan antwoord ik dat ik het niet weet, ik er niets over gezegd heb en het maar schattingen zijn. Al kloppen de bedragen aardig.”

Een oplossing heeft Steiner niet zo voor handen. “Het is niet houdbaar als het zo verder gaat, maar hij weet dat. Het is bovendien niet goed voor zijn gezondheid als hij in muren blijft crashen. En hij wil natuurlijk heel graag punten scoren, maar als je hem in de muur parkeert, krijg je niets. Ik denk dat er heel veel dingen meespelen en dat er niet één antwoord is”, zegt Steiner. “Maar als ik hem moet uitleggen dat hij niet moet crashen, dan klopt er iets niet. Hij weet dat en het zou volgens mij ook alleen maar meer druk geven als je steeds zegt dat hij moet stoppen met crashen. Dat ga ik dus niet doen. Op een circuit als Monte Carlo en Jeddah gebeurt het ook gewoon makkelijk dat je iets over de limiet gaat en veel schade oploopt. Baku, Montreal en Singapore zijn ook van die banen. Maar als ik vijf keer tegen hem ga zeggen dat hij niet moet crashen, wordt het er heus niet beter van. Dan maak ik het alleen maar erger, dat heeft een averechts effect.”

Vreemde crash

“Het was heel vreemd”, kijkt Schumacher terug op zijn klapper in Monaco. “De crash zelf was niet eens zo heel hard. Maar dat de wagen in tweeën brak, was erg onfortuinlijk gezien de enorme schade die dat oplevert.” De Duitser tast in het duister over de precieze oorzaak, maar denkt dat hij de controle verloor op een nat stuk asfalt. “Bepaalde delen van de baan waren nat, terwijl andere delen vrij droog waren. Ik kwam iets te wijd uit de twaalfde bocht, waardoor de banden rechts iets afkoelden. Vervolgens ging ik vanwege de condities vrij rustig door de chicane. Maar ik positioneerde de auto net verkeerd, waardoor ik op een nat gedeelte kwam. Dat veroorzaakte dubbele wielspin omdat we zoveel vermogen hebben, en daardoor belandde de auto in een halve spin. Je probeert dan nog te corrigeren maar voordat je het weet, ga je de muur in. Ik werd er erg door verrast. Ik heb met verschillende mensen gesproken en de meesten zeggen dat het er heel vreemd uitzag. We kunnen door de schade niet kijken of het kwam door een mankement, maar in de data wijst niets daarop. Het lijkt gewoon een natte plek te zijn geweest.”

Schumacher acht het na twee zware crashes niet nodig om zijn aanpak radicaal te veranderen. “Ik zat er gewoon net tien centimeter naast. En in Jeddah was het een kerbstone die mijn ongeluk veroorzaakte. In Monaco waren de condities bovendien heel lastig, maar het blijft natuurlijk een kwestie van hoeveel risico je bereid bent om te nemen. We willen punten scoren en daarvoor moeten we nou eenmaal wat risico nemen. Maar dat neemt niet weg dat ik nog wat te leren heb.” Volgens Schumacher is het zoeken naar de juiste balans. “Het middenveld zit zo dicht bij elkaar dat als je geen risico neemt, je vijftiende of lager eindigt. En dat is niet wat we willen. We willen in de top-tien rijden. Dus je moet een zekere hoeveelheid risico nemen. Het is aan mij om te bepalen hoeveel risico. Ik heb hier waarschijnlijk nog niet de juiste balans in gevonden, al spelen condities ook een rol. We zouden nu echter een heel ander gesprek voeren als het risico dat ik genomen heb, zich wel had uitbetaald. Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van tijd.”

Bekijk de crash van Mick Schumacher tijdens de GP van Monaco: